Biden convoca a la Casa Blanca a los líderes del Congreso para presionar por acuerdos sobre Ucrania

El presidente Joe Biden convocará a la Casa Blanca el martes a los líderes del Congreso de Estados Unidos para presionarlos para que aprueben un paquete de emergencia sobre Ucrania e Israel, así como para evitar un cierre del gobierno, según un informe Oficial.

Los líderes citados por Biden son el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano); el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata); el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata); y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (republicano), informó The Asssociated Press.

Si bien la reunión todavía no se confirma públicamente, una fuente de la Casa Blanca dijo al medio antes citado que el presidente expresará la “urgencia” de aprobar el paquete de ayudas que ya contaría con el apoyo bipartidista.

La semana pasada, Biden hizo un llamado público al Congreso para que apruebe la ayuda al país europeo atacado por Rusia, advirtiendo que “el tiempo se agota”.

Hay que recordar que el Senado, controlado por los demócratas, aprobó un proyecto de ley valorado en $95,000 millones de dólares, que incluía ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán.

Pedirá rapidez a los republicanos

No obstante, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Johnson, todavía no lleva el tema a la cámara. La administración Biden presiona a medida que Ucrania, en particular, pide más apoyo.

“Este es uno de esos casos en los que una persona puede cambiar el curso de la historia. Si el presidente Johnson presenta este proyecto de ley, produciría una fuerte mayoría bipartidista a favor de la ayuda a Ucrania”, dijo el domingo Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, en el programa “This Week” de ABC.

Sullivan resaltó la necesidad de Ucrania de obtener más armas, según AP.

Este domingo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que su país necesita urgentemente artillería y defensas aéreas de sus aliados para poder seguir defendiéndose de Rusia.

“Contamos con nuestros socios, y espero que no se trate sólo de palabras, que realmente no se trate de cómo debilitar a los rusos, sino de cómo hacernos más fuertes”, dijo el mandatario ucraniano en una entrevista con NBC News.

Biden también presionará para evitar un cierre de gobierno cuyo primer tramo expira el 1 de marzo y otras agencias federales, como el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, expiran el 8 de marzo, detalló AP.

Sigue leyendo: