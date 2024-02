‘Dios siempre tiene la respuesta correcta’: Nicky Chávez luego de ganar el show ‘Hoy Día Bailamos’

Nicky Chávez, creadora de contenido, ganó junto a Camilo Toro el reality show ‘Hoy Día Bailamos’. Luego de su triunfo en el programa matutino de Telemundo, la joven mexicana habló de su experiencia en la competencia y lo bien que se siente por haber alcanzado este logro.

Durante una conversación con Andrea Meza, explicó que luego de haber sido abandonada por su primera pareja de baile, le costó adaptarse. “Fue un momento difícil, más porque fue un momento en el que me cuestioné mucho yo, mi personalidad, mis habilidades, pero una vez más confirmo que Dios siempre tiene la respuesta correcta y la respuesta era que me llegara Camilo, porque sin duda alguna yo estoy segura de que si no hubiese sido con él yo no hubiese llegado a la final”.

La presentadora le consultó a la pareja ganadora si en algún momento sintieron que en algún momento sintieron que el triunfo era de ellos y Nicky Chávez respondió: “Nunca, eso fue lo peor”.

La hija del ex boxeador Julio César Chávez reconoció que la competencia estuvo siempre muy reñida y por eso se esforzaron en cada presentación.

“La verdad, no te voy a mentir, yo iba por el segundo lugar”, comentó la exparticipante del reality show ‘Los 50’.

Dijo que desde el camerino conversaban que este puesto les gustaba y que no pasaría nada si no ganaban la competencia.

Bromeó con que su famoso padre le prometió un premio si ganaba ‘Hoy Día Bailamos’ y aunque no reveló de qué se trataba, dejó ver que le daría dinero en efectivo.

Después de esto, Nicky Chávez demostró sus habilidades y bailó un poco junto a sus compañeros, dando a entender que su triunfo fue más que merecido.

El público reaccionó al triunfo de Nicky Chávez con varios mensajes, la mayoría para demostrar que estaban satisfechos con la decisión final. “Excelente en toda su gala de baile, Nicky. Muchas bendiciones, Nicky, excelente en todo momento. Bendiciones”.

Otros escribieron: “Debería dedicarse a bailar, lo hace muy bien”, “Fue la mejor, aunque les duela”, “Siempre bailó con todo”.

