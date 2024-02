Nicky Chávez se convirtió en la ganadora de la competencia ‘Hoy Día Bailamos’, del programa matutino de Telemundo, demostrando así su talento en la pista de baile.

La creadora mexicana de contenido fue la gran sorpresa del show, pues poco se le conocía de sus habilidades para el baile, pero logró destacar junto al bailarín Camilo en los distintos bailes que protagonizaron.

Sin embargo, no todo fue tan fácil para lograrlo, debido a que luego de la presentación final quedó igualada con Beta Mejías y su bailarina Camila.

Después de deliberar el jurado, el coreógrafo Toni Costa anunció quién fue el vencedor de esta primera edición de la competencia: “El consenso de los críticos y los tres aquí estamos muy de acuerdo, es que quien gana ‘Hoy Día Bailamos’, eres tú, son ustedes, Nicky y Camilo”.

Nicky Chávez ganó la competencia ‘Hoy Día Bailamos’

Antes de que revelaran el resultado, la hija del exboxeador mexicano Julio César Chávez se mostró bastante emocionada por el cierre de esta experiencia que describió como algo increíble.

“Primero que nada quiero darle gracias a Dios, a Telemundo, a todos ustedes de producción, a los jueces y mucho más a mis compañeros que gracias a ellos fue un camino fácil, sencillo, y cuando no siempre estuvieron ahí para ayudarme y creo que ustedes se llevan una versión de mi que mucha gente no conoce y eso me hace muy feliz, estar aquí con ustedes cuatro para mí es una bendición, de verdad”, comentó.

Además, agradeció a los otros finalistas, Jessica Cediel y Beta Mejía, por el apoyo que le dieron en el show.

El público se mostró bastante satisfecho con el resultado, pues consideraron que Nicky Chávez dio el todo por el todo en la pista. “Ella se lo merece, baila increíble”, “Se sabía”, “Esoo, Nicky Chávez, desde el día uno ya era una ganadora”, “Bravo, los felicito, son sensacionales”.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Felicidades, princesa, ahora te aman muchísimo, ya de Lucífer pasaste a ser la reina. Nicky, me siento muy feliz por ti, mi niña hermosa”, “Muy merecido el triunfo, Nicky, eres una mujer llena de talento, a seguir brillando”.

