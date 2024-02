En La Casa de los Famosos 4, ‘agua’ sacrifica a ‘fuego’ y ellas siguen sin darse cuenta

La alianza de fuego y agua, dos de los tres cuartos que hay en La Casa de los Famosos 4, no ha servido de mucho. El reality de momento cuenta ya con cuatro eliminados y todos pertenecen a estos dos grupos. Sí, es verdad que entre ellos no se nominan, pero esto no les sirve de muy poco porque al final el resultado final siempre es la eliminación de uno de ellos. ¡Contra tierra no pueden!

A la fecha, ambos cuartos han perdido a dos habitantes cada uno. Por agua se han ido Fernando Lozada y Christian Estrada. Mientras que por fuego han salido eliminadas Leslie Gallardo y Mariana González. Lamentablemente, la salvación de anoche, vuelve a poner a fuego en punto de mira y por descuido aseguraron la eliminación de Sophie Durand. Bebeshita y Robbie, ambos de fuego, jugaron bajo las directrices de agua, dándole la espalda a su compañera. Nuevamente fuego sirve como carne de cañón para los planes de la alianza.

Pero si esto sigue así, sólo tierra logrará ir moviendo la balanza, logrando sacar uno de cada bando hasta que ya no quede ninguno.

Hoy, en la quinta gala de eliminación, la casa verá cómo Clovis Nienow, Rodrigo Romeh, Cristina Porta y Ariadna Gutiérrez en compañía de Durand entrarán al SUM. A horas de esta quinta gala podemos ver los siguientes porcentajes de votación por nominado, que desde el viernes pasado poco han cambiado.

La ley del karma

La partida de Gregorio Pernía generó la felicidad de muchos habitantes de agua y fuego. Verdaderamente celebraron su decisión de salirse de la competencia, tanto como celebraron la partida de Thalí García. Dos golpes fuertes, animicamente, para tierra. La expulsión de Carlos Gómez, el habitante a quien el grupo de Lupillo Rivera quería sacar de la casa, ha sido para muchos un golpe de karma para la alianza de “fuagua”.

Ahora, en el caso de agua y fuego la estrategia de salvar a Gómez fue un completo y rotundo fracaso. Porque éste al ser expulsado deja a su equipo a punto de dos bajas en una sola semana, porque hoy por la noche, por cómo van las votaciones, saldrá eliminada Sophie Durand, lo cual completaría al 100 % por ciento la cuota de karma de dicho grupo.

