Habló la esposa del venezolano sospechoso de asesinar a la estudiante en Georgia: “No era agresivo”

La esposa de José Antonio Ibarra, el venezolano sospechoso de asesinar a la estudiante Laken Riley de Georgia, rompió el silencio sobre el hombre, diciendo que “no era agresivo”.

Layling Franco, también de Venezuela y de 23 años de edad, le dijo al New York Post que ambos ingresaron a Estados Unidos de manera irregular por El Paso, acompañados de su hijo de 5 años de edad.

En El Paso, explicó Franco al medio, duraron cinco días antes de viajar a Nueva York el 15 de septiembre pasado. Ibarra publicó fotografías sonrientes y despreocupadas de sí mismo en las redes sociales en Times Square y el Rockefeller Center, publicó The Post.

“Nos casamos para poder unir nuestros casos de asilo”, declaró al medio. “Él era la persona que pensé que podía superar. Nos conocemos de toda la vida”.

La mujer dijo que Ibarra era una persona tranquila y que se fue de Nueva York porque quería conseguir un mejor trabajo en Georgia.

Cuando se separaron en noviembre, él se fue fue a Georgia a vivir con su hermano Diego, quien también fue arrestado por presentar una tarjeta verde falsa cuando los oficiales se le acercaron por su parecido con el sospechoso.

Hombre “tranquilo”

Franco le dijo al Post que los cargos no reflejan al hombre tranquilo que ella conocía y que le gustaría tener la oportunidad de hablar con él.

“Él no fue agresivo, nada de eso”, dijo al medio. “Tuvimos problemas como pareja, pero nuestros problemas no eran físicos. No golpeábamos, pero alzábamos la voz”. “Quiero hablar con [José]”, agregó. “Tengo mucha fe en que no fue él, que hubo un malentendido en alguna parte”.

No obstante, la mujer dejó claro que si las acusaciones son ciertas, debería “pagar por lo que hizo”. Franco no está acusada de ningún delito en relación con el caso.

Comentó que ahora ve las noticias del crimen “en todas partes”.

Había sido arrestado en NY

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó el domingo que Ibarra, de 26 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en el año 2022 y había sido arrestado previamente en Nueva York.

El ciudadano venezolano había sido arrestado por el Departamento de Policía de Nueva York el 14 de septiembre de 2023, y “acusado de actuar de manera que lesionara a un niño menor de 17 años y de una infracción de licencia de vehículo motorizado” según el organismo.

Ibarra había sido liberado por la policía de Nueva York antes de que el ICE pudiera emitir una orden de detención, publicó Fox News Digital.

Sigue leyendo: