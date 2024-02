Galilea Montijo dice lo que le pasó antes de ‘Premio Lo Nuestro’ y aclara si está embarazada o no

Galilea Montijo explicó que sufrió algunos malestares generales antes de salir al escenario de ‘Premio Lo Nuestro‘, lo cual la alarmó y la hizo dudar si podía cumplir con su labor de presentadora. Sin embargo, con la ayuda de los médicos del evento y tomando las medidas necesarias, logró salir adelante y conducir la premiación con éxito.

“Fíjense que desde aquí, de hecho si me escuchan todavía estoy un poco congestionada, no sé, pasó que llegamos allá y pensé que era cambio de clima, los aires acondicionados allá también son muy fríos, comenzó como un cuadro viral pero de gripa. Me hicieron prueba de Covid, negativo, y de ahí se fue al estómago“, dijo frente a la cámara de Edén Dorantes.

Galilea Montijo estuvo acompañada en ‘Premio Lo Nuestro 2024’ de Angélica Vale y Clarissa Molina. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“Nunca nos enteramos qué fue lo que pasó el día de los ensayos de los premios, entonces estaba yo súper triste porque no podía del dolor, estaba doblada del dolor como si me hubiera dado una infección, así estaba”, añadió tras su retorno a México.

Finalmente, Montijo logró superar el malestar y ofrecer una excelente presentación en ‘Premio Lo Nuestro 2024’, demostrando una vez más su talento y compromiso con su trabajo. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público, quienes valoraron su esfuerzo y dedicación en medio de las dificultades. Sin duda, ella es una profesional de la televisión que sabe cómo superar los obstáculos y dar lo mejor de sí en todo momento.

Galilea Montijo con tratamiento se pudo sentir mejor para realizar su trabajo. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“Tuvieron que inyectarme para las náuseas, para el dolor abdominal que traía y nada. Ya gracias a Dios me mandaron unos antibióticos que se consiguieron allá porque también es muy difícil, es muy complicado, los antibióticos son los que me sacaron adelante”, mencionó.

Antes de retirarse del lugar descartó que se encuentre en la dulce espera, pero realmente sería algo que le encantaría que ocurriera a sus 50 años: “Hay, ojalá, háganmela buena, ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos”.

