La Casa de los Famosos 4: ¿Quién es el verdadero culpable de la expulsión de Carlos Gómez?

Después de un hecho de violencia, cómo el que desencadenó la expulsión de Carlos Gómez de La Casa de los Famosos 4, repartir culpas es complicado. Sobre todo porque muchos lo que realmente esperan es un nombre, un responsable, un culpable, cuando en este caso, posiblemente, todos son culpables.

Estalló la violencia en La Casa de los Famosos 4. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos 4 ha superado con creces todo lo que vimos en la segunda edición de este formato. La segunda temporada de esta producción contó con momentos épicos de violencia protagonizados por Nacho Casano, Ivonne Montero, Daniela Navarro, Niurka Marcos, Laura Bozzo y Natalia Alcocer entre otros. Sin embargo, la violencia verbal, aún en su peor y más álgido momento, nunca llegó a lo físico. No deja de ser violencia y no deja de ser reprochable, pero esa fue, tal vez, la única línea que no rebasaron en comparación a la edición actual.

¿Quién o quiénes son los culpables de la expulsión de Carlos Gómez?, ¿sería justo culpar a Lupillo Rivera por las palabras que le dedicó a Gómez en el posicionamiento?, ¿sería válido acusar a Clovis Nienow de provocarlo?, ¿sería oportuno decir que la producción tiene la culpa por imponer una dinámica que desata lo peor de la esencia humana?, ¿valdría decir que la culpa la tienen todos los habitantes del cuarto agua por buscar enfrentar a Clovis, esperando que la provocación desatara su propia expulsión?, ¿valen todas las anteriores como respuesta a la pregunta? Sí. Tal vez. Todas las anteriores.

Responder a todos estos cuestionamientos es muy difícil, pero enfrentemos los hechos con una primera respuesta básica. Al final del día, Carlos Gómez es responsable de sus propias acciones. Sobre todo porque el conflicto en si era únicamente entre Melaza y Clovis. ¿Qué hacían ahí Robbie, Guty y Carlos junto a Melaza? En cuestión de cuentas estamos hablando de que ahí habían, en principio, cuatro hombres contra uno, Clovis.

La intervención de Rodrigo Romeh, para quienes ven el 24/7, tiene una razón de ser. Con Clovis ya habían acordado no estar solos en compañía del resto para poder controlar y prevenir un altercado que desatara la violencia y por ende su propia expulsión. Pero volvemos a la última pregunta, ¿qué hacían tres hombres acompañando a Melaza en una discusión personal contra Clovis? Partiendo de esta imagen, es lógico que los fans de tierra consideren que agua había premeditado la situación, en busca de una reacción que al final, a ellos, se les fue de las manos.

Pero, asumiendo la responsabilidad personal de Carlos Gómez en su expulsión, ¿quién tiene la culpa de todo?, esto es lo que el público sigue preguntándose e insiste en saber. Hay quienes piden que éste vuelva a la casa porque el rostro de Rodrigo Romeh no muestra golpe alguno, al menos no aparente. ¡A esto hemos llegado! Como Romeh no se ve herido ni machacado físicamente, entonces el golpe no existe. Como la producción decidió no mostrar el altercado en su totalidad, muchos asumen que esto ha sido una elucubración de Telemundo con el afán de favorecer a un cuarto por encima de todos. ¡A esto hemos llegado!

Personalmente creo que la culpa la tienen todos. ¡Todos!

Las dinámicas dentro de la casa están creadas para buscar generar una reacción. Desde el momento que se crean pruebas para ganarse un presupuesto, el cual se designa para alimentos, sabemos que estamos buscando llegar a la esencia más básica del ser, porque en cualquier momento pasarán hambre y es ahí en donde aparecen los verdaderos héroes y/o villanos.

¿Tienen la culpa los famosos de que sus más bajos instintos afloren en circunstancias tales dentro del reality? Sí y no. Porque al aceptar ser parte del juego, asumes el riesgo, en principio. Y luego está lo que cada celebridad sabe ya de este programa, es aquí en donde ellos se deben a sí mismos las preguntas más sensatas: ¿puedo hacerlo?, ¿estoy capacitado para exponerme de esta forma?

La humildad del ser es lo más necesario en este tipo de pruebas sociales. Partir de que no sabemos nada es lo mejor en este entorno. Pero de nuevo, en esta cuarta temporada caemos en los errores más graves de la percepción humana: ellos creen que lo saben todo aún sin ver y sin escuchar todo lo que el público sí alcanza a obtener mediante las cámaras del 24/7.

Los culpables de la expulsión de Carlos Gómez son todos en compañía del mismo expulsado, porque todos han rebasado los límites, porque todos se han dado permiso para faltarse el respeto y porque todos han convertido este juego en algo personal. Ya nadie está jugando, necesariamente, por los $200,000 dólares. Muchos a estas alturas del juego ya no están pensando en el dinero, sino en tener la razón.

Agua tira la piedra y esconde la mano. Tierra recoge la piedra y ataca asumiendo que al hacerlo, ejerce su derecho a defenderse. Fuego sigue sin entender el juego y por aceptar una alianza vana, han perdido su lugar como oposición dentro de la casa.

Ah, pero aquí también existe otro culpable importante: el público. Ellos, también juegan un papel importante en toda esta narrativa dentro y fuera del juego. Ellos también son culpables de lo que pasa y no pasa dentro de la casa, porque desde afuera están jugando sin control. Afuera las masas no cuentan con un referí que indique hasta dónde pueden o no llegar. Las visitas a la casa con carritos a favor o en contra de cada bando, delimitan el juego y no permiten que los habitantes estén verdaderamente alejados de la realidad.

Y por último y no menos importante, “La Jefa”. Su papel como anfitriona ha perdido mucho valor dentro de la casa, porque la libertad bajo la cual ellos se atacan no ha recibido amonestación alguna. Tanto Alfredo Adame como Lupillo Rivera han cruzado lineas importantes y al día de hoy ninguno ha sido amonestado, cuando ya deberían de haberlo hecho.

Pero más allá de todo, para ti ¿quién es el verdadero culpable de la expulsión de Carlos Gómez?

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo aquí:

· La Casa de los Famosos 4: Reacciones de los habitantes a la expulsión de Carlos Gómez

· La Casa de los Famosos 4: Expulsaron a Carlos Gómez por terminar a los golpes con Rodrigo Romeh

· En La Casa de los Famosos 4, ‘agua’ sacrifica a ‘fuego’ y ellas siguen sin darse cuenta