Secretario del DDEC en Puerto Rico: resultados de iniciativa “Diálogo Económico” de Administración Biden se verán a largo plazo

Nueva York – El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), Manuel Cidre, consideró que los resultados de la iniciativa “Diálogo Económico” que impulsa la Administración Biden-Harris en coordinación con las autoridades en la isla se verán a largo plazo.

“Lo positivo es sentar al mayor número de jugadores en la misma mesa. Yo creo que de por sí ya eso es una ganancia. Los logros que salgan de aquí no son ninguno a corto plazo; todos son a largo plazo. Lo importante y el reto es que los tengamos en el sitio correcto de manera tal que, (en caso de) cualquier cambio de administración, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, estos esfuerzos para desarrollar la fuerza laboral, de retener talento continúen más allá de cualquier cambio administrativo”, planteó el también empresario fundador de Los Cidrines.

A preguntas sobre cuál podría ser a largo plazo el impacto de este proyecto en términos del desarrollo económico para Puerto Rico, Cidre contesto: “Erradicar nuestro grave problema de falta de mano de obra, ese es uno de ellos. Definitivamente, para mí es uno de los retos más grandes que tenemos ahora mismo frente a nosotros”.

“Es muy difícil cambiar las percepciones a realidades. La percepción puede ser que no está funcionando; pero quién opina; cuáles son las métricas para definir que no funcionan; como también hay que ver cuáles son las métricas para decir que está funcionando. Lo que yo sí creo y lo importante de este diálogo es discutir los temas, hablar de estos temas…Eso no se logra en 24 horas, pero si ya tenemos el grupo sentado y no se ha levantado nadie, ya de por sí es una ganancia”, argumentó Cidre quien destacó como ejemplo de avance la discusión para maximizar instalaciones farmacéuticas para producir medicamentos a un costo más económico.

Las declaraciones de Cidre a El Diario de NY se dieron en el marco de la conferencia “Elevate Summit 2024”, un evento de dos días que reunió tanto a empresarios mayoritariamente locales, así como funcionarios del gobierno federal y de estados como el de Nueva York, en San Juan, capital de la isla.

El encuentro en el Centro de Convenciones de Puerto Rico que culmina hoy busca proveer herramientas a emprendedores para hacer crecer sus negocios.

Subsecretario de Comercio de EE.UU. ofreció un discurso

El subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Uunidos, Don Graves, fue uno de los representantes del gobierno federal que participó del evento.

Este periódico contactó a la oficina de prensa de la agencia federal para recabar su postura sobre estos temas, pero al cierre de la edición no habíamos recibido respuesta.

En declaraciones previas a El Nuevo Día, el funcionario, quien es Coordinador de Crecimiento Económico para Puerto Rico, planteó que, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer en cuanto al Diálogo Económico, han completado más del 80% de las 57 iniciativas que los gobiernos de ambas jurisdicciones se propusieron.

Aunque fue en diciembre de 2022 que las autoridades en Puerto Rico y las federales se reunieron para profundizar en la agenda, al menos desde agosto de ese año, el gobernador Pedro Pierluisi mantuvo las primeras reuniones con Graves.

Temas que forman parte de Diálogo Económico

A través de Diálogo Económico, se busca establecer estrategias y acciones para impulsar el crecimiento económico de la isla por medio del uso efectivo de los $120,000 millones asignados, desde el 2017 a la isla, para la reconstrucción poshuracanes.

En el verano del 2022, Graves y Pierluisi discutieron entre otras cosas, cómo atraer capital humano y desarrollar la fuerza laboral en la isla aprovechando recursos como la Ley Bipartidista de Infraestructura.

También conversaron sobre la necesidad de diversificar la economía con el establecimiento de nuevos negocios.

“Durante su reunión, el subsecretario y el gobernador discutieron el compromiso de la Administración Biden-Harris para ayudar a Puerto Rico a prosperar, y cómo el Diálogo Económico ofrecerá mecanismos para que el gobierno federal y el estatal se alinien en cuanto a prioridades de políticas compartidas para beneficiar a todos los puertorriqueños, dado el reciente flujo sin precedente de fondos federales en la isla”, lee un comunicado de la Casa Blanca.

“Lo que recoge Don Graves en las reuniones con nosotros es precisamente un insumo de la data que ya él recibe del gobernador”, puntualizó por su parte Cidre sobre los intercambios que mantuvo esta semana con el funcionario federal.

Reuniones con funcionarios de Nueva York

Cidre destacó que, como parte de su agenda en los pasados días, también se reunió con representantes del gobierno de Nueva York, como el secretario de Estado, Robert Rodríguez.

Según el entrevistado, las de esta semana suceden a otras iniciativas para estrechar los lazos entre ambas jurisdicciones, como la creación de la Oficina de Comercio y Turismo del estado de Nueva York en Puerto Rico, dirigida por Betty Enríquez.

“Después del huracán María, la participación y el rol del estado de Nueva York fue mayor; primero, enviando ayuda de forma relevante a las distintas comunidades. Una vez se mitigó el tema de María, se envolvieron de manera relevante igual con el tema de la parte económica”, destacó el director del DDEC.

Según Cidre, la misión de las conversaciones entre funcionarios de Puerto Rico y Nueva York tiene tres metas principales.

“Conocer el ecosistema empresarial de pequeño y mediano comerciante en Puerto Rico (Pymes). Promover el estado de Nueva York como uno para recibir negocios y exportar negocios. Y número tres, cuáles son las áreas; y número tres, cuáles son esas áreas de Puerto Rico y Nueva York que se pueden exponer”, desglosó.

Sobre la mesa propuesta para trasladar migrantes de NYC a Puerto Rico

Nuevamente, el reto de la falta de mano de obra en la isla fue un tema clave.

En ese sentido, Cidre mencionó que, como parte de la discusión, se planteó la posibilidad de que inmigrantes en NY que cuentan con “green card” puedan moverse a trabajar al territorio.

“Es de todos conocido la situación que atraviesa el estado de Nueva York con el tema migratorio. Ver cómo Puerto Rico puede convertirse en un futuro receptor de parte de esa migración que por varias razones, por barrera de idioma, por peritaje, por las razones que sea, pueda traerse a Puerto Rico; eso es algo que está sobre la mesa, y que requiere unas acciones específicas”, indicó.

A juicio de Cidre, el reto mayor de la propuesta sería garantizar vivienda a los recién llegados.

“Tú no puedes traerlos a (Puerto Rico) para que duerman en la calle, porque pasa exactamente lo que pasa en Nueva York. Así que lo que estamos buscando es cómo podemos trabajar juntos las mejores prácticas tanto en Nueva York como en Puerto Rico…”, señaló.

“Nueva York tiene una escasez laboral sin precedente y Puerto Rico lo tiene igual…Así que esta migración que ha llegado a NY pudiera ser una opción que se pudiera auscultar y aprovechar…”, consideró Cidre, quien sin embargo aclaró que la discusión en esa dirección es aún es muy preliminar.

Sigue leyendo:

Opiniones divididas por migración de mexicanos a Puerto Rico para trabajar cultivos de tomates con visas H2-A