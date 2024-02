Vanessa Claudio vive momentos de angustia por el infarto de Ricardo Casares

Vanessa Claudio cuenta que vivió momentos de angustia por lo que sucedía con su ex compañero Ricardo Casares, a quien tuvieron que llevar al hospital de urgencia momentos antes de salir al aire en el programa “Venga la Alegría”; sin embargo, se ha reportado que el conductor ya está estable y se encuentra en recuperación.

Piden cadena de oración por Ricardo Casares, conductor de Venga La Alegría

“A mí se me comunicó la situación mucho antes de que saliera a la luz pública. Quedé fría, no te lo voy a negar, Ricardo y yo hemos trabajado muchos años, Ricardo es de los mejores compañeros y amigos que puedes tener… Se me formó un nudo en la garganta, no te lo voy a negar, porque no había todavía información, solamente sabía que estaban operándolo; sí, fue una mañana tensa, pero con mucha fé en Dios.

“Gracias a Dios, Ricardo salió muy bien. Ahora estamos esperando su recuperación, obviamente no he podido platicar con él, no tiene el teléfono”.

La conductora de “Al Extremo” cuenta que Ricardo tenía fuertes dolores en el pecho por lo que decidieron llevarlo inmediatamente al hospital, lo que ayudó al conductor a tener la atención en un momento oportuno.

“Confirmado como infarto. Se sentía muy mal, y sí me dijeron que fue fuerte ese camino de Azteca al hospital. Uno de producción echó la carrera a llevarlo, porque era más fácil que esperar una ambulancia y porque le dolía, le dolía de gritos, le dolía.

“Yo creo que la rapidez del equipo de ‘Venga la Alegría’, gracias a eso, creo que Ricardo hoy está vivo para contarlo”.

Vanessa también afirma que se ha vivido un ambiente tenso en la televisora por los difíciles momentos que ha enfrentado Daniel Bisogno que ya despertó del coma inducido, aunque todavía no le han informado del fallecimiento de su madre María Araceli Bisogno.

“En Azteca hoy era como tenso el ambiente en todos lados. Estamos viviendo obviamente la enfermedad de Dani, que yo amo a Daniel Bisogno. Yo sé que ustedes a lo mejor conocen al personaje de Daniel, yo conozco al ser humano, Daniel, y es un gran ser humano, se los digo, se los confirmo, trabajar con Daniel es un placer.

“Sí, sí, ya despertó, no, no sabe (de su mamá)”.

La puertorriqueña defiende al presentador de “Ventaneando” de todos esos comentarios negativos que ha recibido de sus detractores desde que se informó que se encontraba en estado delicado de salud. “La ignorancia es atrevida, es lo único que puedo decir. Yo creo que podrás tener tu opinión de Daniel Bisogno, pero ni a tu peor enemigo se le desean las palabras que la gente escribe. Dios se encargará, es lo único que puedo decir”.

