Cupones SNAP: Congreso federal aprobaría restricciones en la compra de alimentos como parte de acuerdo para evitar cierre de gobierno

Nueva York – Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos buscan imponer restricciones a los alimentos que los beneficiarios de los cupones de alimentos SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) pueden adquirir con su tarjeta EBT como parte de las negociaciones para evitar un cierre de gobierno a partir de este viernes.

El representante de Maryland Andy Harris busca incluir disposiciones en el programa de asistencia alimentaria para imponer limitaciones en los productos que pueden ser adquiridos.

La propuesta sería incluida como parte de una de las legislaciones del paquete económico que debe ser aprobado esta semana para mantener las agencias y otras instrumentalidades del gobierno federal abiertas.

Harris busca que los recipientes del programa solo puedan adquirir alimentos y bebidas ricas en nutrientes.

El legislador consideró que la restricción ayudará a combatir el problema de obesidad en el país y le ayudará al Gobierno a ahorrar dinero, dado que los hogares que reciben SNAP gastan una cantidad significativa de los fondos en comida considerada chatarra.

“SNAP debe atender de manera más efectiva la crisis de obesidad”, Harris planteó en un artículo de opinión en The Hill la semana pasada. “No solo las reformas nutricionales a SNAP van a mejorar la salud de los estadounidenses de bajos ingresos, estas son necesarias para atender una inminente crisis fiscal en el país”, argumentó el republicano.

A juicio del republicano, limitar el consumo de comida chatarra ayudará a reducir la prevalencia de la enfermedad, lo que a su vez reducirá los costos de cuidado de salud.

Un reciente estudio encomendado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que examinó los gastos de alimentos tanto en hogares que reciben SNAP como en los que no, arrojó que por cada dólar gastado en la compra de alimentos, en ambas instancias los hogares gastaron alrededor del 20 % en bebidas azucaradas, postres, aperitivos salados y dulces.

Los datos a los que hace referencia un artículo de Newsweek apuntan además a que un 40 % es gastado en productos básicos como pan, leche, carne, huevos, frutas y vegetales.

Las bebidas azucaradas fueron la segunda categoría más comprada en los hogares que se benefician de los fondos para alimentos. De acuerdo con los hallazgos, más dinero fue gastado en bebidas carbonatadas que en cualquier otro producto, con un 5 % de adquisición en los hogares con SNAP versus 4 % en el caso de las familias que no reciben la ayuda.

Son amplias las posibilidades de que el Congreso le dé paso a la medida de Harris como parte de los acuerdos entre republicanos y demócratas para evitar un cierre gubernamental.

Las restricciones a SNAP serían aprobadas a cambio de mayor financiamiento al programa WIC o Programa Especial de alimentos suplementarios para Mujeres, Bebés y Niños.

Contrario a SNAP, que recibe automáticamente financiación para cubrir a la población solicitante, WIC requiere asignaciones anuales. Este año, el programa enfrenta un déficit de $1,000 millones que pone en peligro los fondos para unos 6 millones de beneficiarios.

Grupos como National Grocers Associations (Asociación Nacional de Abarrotes) se han opuesto a la propuesta para limitar los alimentos que pueden ser adquiridos con fondos SNAP por considerarla “problemática”.

Entre otras cosas, miembros del grupo plantean que podría incrementar el costo de alimentos.

” Restringir artículos elegibles a los aprobados por el Departamento de Agricultura de EE. UU. aumentará rápidamente el costo de los alimentos y y estrangulará el programa con trámites burocráticos innecesarios sin ningún resultado significativo de salud pública a cambio”, lee una carta enviada a legisladores el 20 de febrero.

“El Gobierno va a tener que categorizar más de 600,000 productos y actualizar la lista cada año con miles de productos más. Cajeros de tiendas de comestibles se convertirá en la policía alimentaria, diciéndole a los padres que ellos pueden y no pueden dar como alimentos a sus familias”, argumentó la asociación.

Al momento, las familias que reciben cupones SNAP pueden adquirir los siguientes productos con la tarjeta EBT:

• Frutas y vegetales

• Carne, aves y pescado

• Productos lácteos

• Panes y cereales

• Otros alimentos como meriendas y bebidas no alcohólicas

• Semillas y plantas para producir alimentos para el hogar

Los artículos que no pueden adquirir son los siguientes:

• Cerveza, vino, licor, cigarrillos o tabaco

• Vitaminas, medicamentos y suplementos. Si un artículo tiene una etiqueta de información complementaria, se considera un suplemento y no es elegible para la compra del SNAP

• Animales vivos (excepto mariscos, pescado extraído del agua y animales sacrificados antes de retirarlos de la tienda)

• Alimentos que están calientes en el punto de venta

• Cualquier artículo que no sea comida, como alimentos para mascotas, artículos de limpieza, productos de papel y otros artículos del hogar; artículos de higiene y cosméticos.

(Fuente: USDA)

