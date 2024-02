Cupones de alimentos SNAP: Más solicitantes cualificarían si USDA elimina requisito de entrevista

Las organizaciones que piden que la entrevista para recibir cupones de alimentos SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) sea eliminada de los requisitos de solicitud plantean que más estadounidenses podrían completar el proceso y ser elegibles a la ayuda si se realiza el cambio.

Aunque no hay cifras generales sobre cuántos beneficiarios más obtendrían los pagos mensuales de dejarse sin efecto dicha obligación, datos de inscripción del 2021 en el condado Los Ángeles, en California, revelan que a un 31% de los solicitantes de SNAP se les negó la asistencia alimentaria debido a que no cumplieron con el requisito de entrevista. En el caso de otros requisitos, a solo un 6% se les negó los cupones de alimentos por incumplir.

A mediados de enero, grupos como The National Student Legal Defense Network, Center for Law and Social Policy y California Student Aid Commission le pidieron al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que elimine el requisito de entrevista bajo el argumento de que el proceso es uno burocrático y desalienta a potenciales beneficiarios a continuar el proceso.

USDA, agencia encargada de administrar ese y otros programas de alimentos, dijo que revisa el pedido.

Estos argumentos también forman parte de una demanda federal presentada en Missouri en febrero de 2022.

En este estado, solicitantes pasaron horas esperando en el teléfono para una entrevista. En el recurso legal se plantea que las barreras para completar la entrevista responden al deficiente sistema estatal de llamadas, que viola leyes federales y priva a los hogares elegibles de beneficios.

Como regla general, cuando una persona envía la solicitud para SNAP a la agencia u oficina local que corresponda, la entidad la procesará y le notificará, en un plazo de 30 días, si tiene derecho o no a recibir los beneficios.

“Durante los 30 días, deberá completar una entrevista de elegibilidad y dar prueba (verificación) de la información que proporcionó. Por lo general, la entrevista se realiza por teléfono o en persona. Si se determina que es elegible, recibirá los beneficios según la fecha en que presentó su solicitud”, explica USDA en su página web.

El potencial beneficiario puede ser elegible para recibir los fondos para alimentos en un periodo de 7 días después de la fecha de su solicitud si cumple con requisitos adicionales como nivel de ingresos.

El requisito de entrevista busca confirmar que la información brindada inicialmente en la solicitud es correcta y veraz.

Allan Rodríguez, secretario de prensa de USDA, indicó que 78% de la población elegible a SNAP participó en el programa y recibió beneficios entre octubre de 2019 y febrero de 2020, según las datos más recientes disponibles.

Alterar el requisito de entrevista, no sería algo nuevo para USDA. Durante la pandemia, esa obligación fue eliminada y cada estado procedió de la manera más conveniente para facilitar la asistencia alimentaria.

Una entrada en la página web de Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) explica que las agencias típicamente realizan una combinación de entrevistas programadas y no programadas, sin cita previa y telefónicas.

“La mayoría de las agencias permiten entrevistas por teléfono; sin embargo, si los solicitantes piden una entrevista en persona, el Estado debe ofrecerla. En general, las agencias de SNAP completarán más entrevistas cuando utilicen un proceso flexible de entrevistas que se acomode a la agenda del grupo familiar y tengan diferentes opciones para llevar a cabo la entrevista (por teléfono o en persona)”, indican desde el CBPP.

Para que el proceso sea más efectivo, el CBPP recomienda considerar el número y por ciento de entrevistas perdidas para aplicación y recertificación por tipo; es decir en persona versus teléfono y hogares con ingresos o sin ingresos. También recomiendan considerar el número y por ciento de aplicaciones y recertificaciones denegadas por no completar el proceso de entrevista.

Sigue leyendo:

SNAP: Grupos abogan para que USDA elimine requisito de entrevista para ser elegible a cupones de alimentos

Cupones de alimentos SNAP: ¿En qué consiste la entrevista requerida para la aprobación de los beneficios?

SNAP en Puerto Rico: USDA explica qué implicaría una transición al programa de cupones de alimentos en la isla