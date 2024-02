Alexis Vega destaca su buen estado de salud tras llegar al Toluca: “He estado muy feliz”

El delantero mexicano y nueva estrella de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega, afirmó que se encuentra bastante bien dentro de su nueva organización en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX y que no ha sufrido ningún tipo de dolencias en su rodilla derecha que le han permitido volver a tener un impresionante ritmo de competencia tras su salida de las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Estas declaraciones las realizó el artillero durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que la última etapa en la que defendió los colores del Rebaño Sagrado no fue tan positiva para él como hubiera querido debido a diversos problemas dentro de la franquicia.

“Mucha gente habla y se ponen muchas cosas sobre mi rodilla, es verdad que es una rodilla lastimada, con tres cirugías, hasta en Chivas los últimos partidos jugaba con mucho dolor, ahora con Toluca he estado muy feliz porque no me ha dado ninguna molestia”, expresó el jugador en sus declaraciones.

Alexis Vega también ofreció un análisis del trabajo que ha venido realizando dentro de los Diablos Rojos del Toluca para poder mantenerse lo más sano posible y así no sufrir una nueva recaída sobre la lesión que sufrió en la rodilla; además de que sostuvo que su deseo es poder recuperar su nivel más alto de competencia y para esto todavía debe seguir recuperándose.

“Todos los días en el gimnasio fortalezco, ahora también tengo una sesión especial para meterle un poco más de fuerza para que no se resienta, el mantenimiento que le debo de dar, terminando los partidos y los entrenamientos sí o sí tengo que estar con hielo, tratar de cuidar lo más que se pueda para que no vuelvan esos dolorcitos que sin duda alguna son un poco molestos para poder jugar al fútbol”, agregó el artillero.

“La verdad que me encuentro muy bien, fueron muchísimos partidos este mes, si cansado, tenía mucho tiempo sin jugar 90 minutos, pero contento, trabajando, también muy feliz, disfrutando mucho porque la rodilla no me ha dado ningún problema”, concluyó Vega.

Actualmente los Diablos Rojos del Toluca se ubican en la quinta posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con un total de 16 puntos acumulados; el equipo logró escalar rápidamente en las últimas dos jornadas gracias a dos triunfos que los sacaron de mitad de tabla para luchar por un cupo directo a la Liguilla.

Sigue leyendo:

–Lionel Messi paraliza Hong Kong tras su llegada con el Inter Miami

–Christian Horner es absuelto de las acusaciones en su contra y seguirá al mando de Red Bull

–Óscar de la Hoya asegura que no habrá pelea entre el Canelo Álvarez y Jaime Munguía el 4 de mayo