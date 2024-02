Óscar de la Hoya asegura que no habrá pelea entre el Canelo Álvarez y Jaime Munguía el 4 de mayo

El histórico boxeador y CEO de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, sorprendió al mundo del boxeo al asegurar que la pelea entre los mexicanos Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía no se realizará el próximo 4 de mayo al afirmar que no están dados todos los acuerdos pertinentes para poder llevar a cabo este combate entre el campeón indiscutido de los pesos supermedianos y su compatriota.

Estas declaraciones las realizó el promotor de boxeo durante una entrevista ofrecida para The MMA Hour en la que detalló que el enfrentamiento del tapatío en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, no sucederá tan pronto como aunque manifestó que le gustaría ver este enfrentamiento hacerse realidad.

“No, no. No lo creo. Simplemente no lo creo. Como peleador y como promotor, esa es una gran pelea. Siempre pedí una pelea entre mexicanos, ya sea para el 5 de mayo o para septiembre. Obviamente, las estrellas se están alineando, para que Jaime Munguía y el Canelo Álvarez sean esos dos peleadores (mexicanos), pero no sé cuando vaya pasar eso. No el 4 mayo”, expresó Óscar de la Hoya en sus declaraciones.

The Golden Boy también ofreció lo que serían para él las razones por las que estas dos figuras no tendrán una pelea y la más importante de estas es justamente por el dinero garantizado que pide el Canelo Álvarez para subir al cuadrilátero contra cualquier rival.

Es importante recordar que los rumores sobre un posible combate por parte del colorado contra Munguía se debe a que el Canelo dejó a un lado el contrato de tres peleas que mantenía con PBC y detalló que esto se debe justamente a que la compañía no le pudo pagar el dinero prometido en su acuerdo.

“Canelo acaba de dejar a PBC, no sé si en este momento esté hablando con DAZN, ¿quién le va a pagar esa garantía enorme?. Porque hay que tener en cuenta que Canelo pide una garantía muy alta y para que alguien le de todo ese dinero, tienes que generar más de un millón de casas en PPV, y eso nunca es una garantía. Entonces, es riesgoso, ¿quién está dispuesto a pagarle todo ese dinero? No lo sé. Es muy riesgoso”, destacó.

“Canelo tiene todas las cartas, ese es el gran problema. Bien merecido, pero está generando todo este desastre en el que estamos viviendo. Canelo tiene todas las cartas, y todos quieren tener a Canelo en sus plataformas, ya sea DAZN o Amazon a través de PBC. De alguna forma yo tengo que llegarle a Canelo, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Tengo que hablar con él, porque ya no tenemos una relación. La última vez que hablé con él debe haber sido en una pelea de Ryan a la que asistió, me parece que fue en Texas, y brevemente nos dijimos hola”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Gennady Golovkin se olvida del boxeo y formaliza su nuevo trabajo en Kazajistán

–Lionel Messi se une a un proyecto ecológico para preservar el río Paraná al sur de América

–Christian Horner es absuelto de las acusaciones en su contra y seguirá al mando de Red Bull