Festival de Viña del Mar: Fher de Maná ayuda a fan a cantarle a su papá fallecido

La reciente presentación de Maná en el Festival de Viña del Mar no sólo dejó un muy buen sabor de boca para miles de asistentes que se dieron cita para oírlos, sino también hizo que una joven lograra sanar una importante herida emocional.

En redes sociales se ha hecho viral el momento en el cual Fher Olvera, vocalista y líder de la agrupación, sube al escenario a una joven y le dice que puede dedicarle la canción que desee a la persona que más quiera y su respuesta conmovió a todos los presentes.

“Se la voy a dedicar a mi padre. Él se murió hace siete años y me hace mucha falta. Nunca pensé que en algún momento iba a cantar “El Reloj Cucú”, pero ahora lo hago con mucha emoción, aunque también me huele mucho a tristeza. Se llamaba Arnoldo”, dijo la chica y de inmediato los músicos comienzan a tocar los acordes del tema.

Esta acción de la banda mexicana se ganó el reconocimiento de los internautas, quienes han dejado comentarios como «Se me enchinó la piel», «Al que no se le llenaron los ojos de lágrimas con esto no tiene sentimientos», «Antes escuchaba la canción sin saber que era un himno», «Esto me llegó al alma» y «Qué belleza de momento».

Alex de Maná recuerda qué hizo con su primer sueldo

Aunque Maná cuenta con más de dos décadas de trayectoria artística, Alex González recuerda que antes de convertirse en uno de los grupos más reconocidos de México y Latinoamérica, cada uno de sus integrantes desempeñó un trabajo simple para ganar sus primeros pesos y revela qué fue lo que le tocó a él.

En entrevista con “El Show De Piolín”, el baterista de la banda señaló que siempre fue un amante de la jardinería, por lo que de chico se encargaba de cortar el pasto tanto de su casa como de las de sus vecinos y así logró su primer sueldo formal.

“Me acuerdo que le dije a mi papá que me prestara la máquina podadora, entonces me iba de casa en casa los fines de semana. Por cada jardín que yo les arreglaba me ganaba como cinco o seis dólares y siempre me los gastaba comprando discos de artistas que me gustaran en ese momento”, dijo Alex.

En otros temas, el músico reveló que se encuentra sumamente emocionado, pues ya se lanzaron a la venta los boletos de lo que será su gira para el año que entra, con la cual visitarán ciudades como Dallas, Los Ángeles, Florida y Nueva York.

