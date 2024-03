James Gunn revela el cambio de título de la película de Superman en su primer día de rodaje

Luego de la viralización de la primera imagen del elenco de la nueva cinta de Superman, James Gunn, director de la cinta y encargado del nuevo Universo Cinematográfico de DC, dio el disparo de salida de esta nueva fase al anunciar el inicio de rodaje de la película.

A través de sus redes sociales, el director de la trilogía de “Guardians of the Galaxy” reveló que, de manera no planeada, el comienzo de la fotografía principal coincide con el cumpleaños de Superman.

Estoy encantado de anunciar el inicio de la fotografía principal de SUPERMAN hoy, 29 de febrero, que resulta ser, casualmente y no planificado, el cumpleaños de Superman”. James Gunn – Director

Superman: Legacy cambia de nombre

En la misma publicación, en donde se ve un primer vistazo al traje que probablemente usará el “Hombre de Acero” en la cinta, el también escritor comentó que al inicio de la escritura del guion había elegido el título de “Superman: Legacy”. Sin embargo, y tras terminar el borrador final, eligió cambiar el nombre de la cinta por, simplemente, “Superman”.

Cuando terminé el primer borrador del guion, llamé a la película “Superman: Legacy”. Cuando cerré el borrador final, estaba claro que el título era SUPERMAN”. James Gunn – Director

Finalmente, Gunn aprovechó la publicación para confirmar la fecha de estreno de la cinta, la cual, como se había revelado desde el año pasado, será en julio de 2025.

Superman abrirá una nueva fase en DC

Luego de la estrepitosa crisis de DC, que se acrecentó durante el 2023 gracias al fracaso de cintas como “The Flash”, “Aquaman: The Lost Kingdom” y “Blue Beetle”, la compañía, perteneciente a Warner Bros. Discovery, dejó en manos de James Gunn y Peter Safran, el año pasado, el futuro de la saga de superhéroes de DC.

Posteriormente, y luego del anuncio de la entrada de Gunn y Safran, los nuevos dirigentes de la rama de superhéroes revelaron sus planes a futuro, los cuales incluyen una serie fases o sagas compuestas por diversas películas, al más puro estilo de Marvel.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con el plan de DC, la cinta que inaugurará el nuevo universo de DC es Superman, la cual correrá a cargo del mismo Gunn. Para su concepción, el cineasta estadounidense contará con David Corenswet como Clark Kent/Superman; Rachel Brosnahan como Lois Lane; Nicholas Hount en el papel de Lex Luthor; Nathan Fillon como Guy Gardner, Isabela Merce como Hawkgirl, entre otros actores.

“Superman” llegará a la pantalla grande el día 11 de julio de 2025.

