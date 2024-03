“No voy a estar esperando a Canelo”: David Benavidez criticó la postura del peleador mexicano

La pelea por el campeonato absoluto de los Supermedianos entre David Benavidez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez está dando mucha tela para cortar y hasta al momento no hay nada definido sobre la misma.

Hasta ahora Álvarez ha dicho durante mucho tiempo que Benavidez (y otros peleadores) deben ganarse una oportunidad de convertirse en la principal estrella del boxeo, y no hay duda de que, luego de su gran campaña el año pasado, Benavidez hizo exactamente eso.

Primero derrotó a Caleb Plant en una victoria por decisión en marzo y siguió con una victoria por nocaut técnico en el sexto asalto sobre Demetrius Andrade en noviembre.

Después que ‘Canelo’ dejó la promotora PBC, Benavidez contó a ESPN: “Sus acciones dicen muchas palabras. Esta fue la pelea más importante… así que su separación de PBC, a pesar de que esta pelea para él y para mí estaba sobre la mesa… simplemente dice mucho. No voy a estar esperando a Canelo. Después de pelear Canelo, mi carrera no termina”.

Y comentó: “Es frustrante, pero al final del día también me da mala fama… La razón por la que esta pelea no se llevará a cabo es porque Canelo no quiere que suceda, simple y llanamente”.

Recalcó que la pelea entre ambos sería un evento magno porque los fanáticos al boxeo la quieren ver; sin embargo, en dado caso de no realizarse, para Benavidez su carrera no termina ahí y se sigue preparando a diario en el gimnasio.

“Sería un evento increíble… No necesito a Canelo. Quiero decir, la única razón por la que la gente pelea con Canelo es por un día de pago. No me importa el dinero. Me importa ganar títulos y darles a los fanáticos las mejores peleas posibles”, indicó Benavidez.

Y es que ‘Canelo’ Álvarez tiene en el tintero enfrentar este próximo 4 de mayo a Jaime Munguía y en septiembre quiere a Édgar Berlanga, quien acaba de pelear y retó de manera formal al mexicano, este habría sido el principal desacuerdo con PBC ya que se quería un orden diferente para estos enfrentamientos y, aunado, estaba Jermall Charlo y Terence Crawford en la ecuación.

David Benavidez celebra su triunfo ante Demetrius Andrade. / AP Photo: John Locher

Floyd Mayweather Jr. apoya al “Canelo”

La leyenda del boxeo, Floyd Mayweather Jr. expresó su apoyo al campeón mexicano en su decisión de no abrirle la puerta al mexico-estadounidense, David Benavidez.

“Si David Benavidez sigue venciendo a peleador tras peleador y campeón tras campeón, eventualmente será el indicado. Y entonces todos querrán pelear contra él. Al igual que yo, tienes que esperar tu turno”, comentó Floyd a FightHype.

“Los peleadores tienen que hacer lo mejor para ellos. Es un futuro miembro del Salón de la Fama y un peleador increíble. Cada uno maneja su negocio de manera diferente, así que solo le deseo lo mejor”, concluyó “Money”, quien se retiró invicto en 2017 como profesional, con 50 victorias y 27 nocauts, sin un solo empate

Seguir leyendo:

Con David Benavídez descartado: ¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez?

No habrá David Benavidez vs Canelo Álvarez: El estadounidense chocará con el ucraniano Oleksandr Gvozdyk

Julio César Chávez se muestra confiado por el combate entre Canelo Álvarez y David Benavídez