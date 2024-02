Gennady Golovkin se olvida del boxeo y formaliza su nuevo trabajo en Kazajistán

El reconocido boxeador Gennady ‘GGG’ Golovkin ha dado un nuevo paso en su carrera profesional que lo aleja de los cuadriláteros al convertirse en el nuevo presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán; este hecho sería el principal detonante para anunciar su retiro formal del pugilismo al no haber realizado nunca ningún pronunciamiento oficial al respecto.

La noticia sobre su nuevo cargo en el boxeo kazajo la dieron a conocer diversos medios de comunicación al conversar con el ídolo deportivo de 41 años momentos después de su pronunciamiento.

“Será un gran honor para mí representar a nuestro país en una nueva forma. Cuando me ofrecieron encabezar el Comité Olímpico Nacional de Kazajistán, aceptó nominarme con la condición de que se me permita hacer mi contribución para desarrollar el deporte kazajo. Como saben, no soy político, ni directivo”, expresó Golovkin en sus declaraciones ofrecidas para Kazinform.

Gennady Golovkin consiguió el cargo al ser el único aspirante a ocupar este puesto en el que terminó recibiendo un total de 34 votos a favor y dos votos de abstención en una asamblea general extraordinaria del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán.

“Estoy acostumbrado a demostrar mis intenciones con hechos, no con palabras. Quiero sumar mi propia visión, tengo muchos años de experiencia internacional, tengo un equipo, y lo más importante, tengo el deseo de implementar todo esto en mi país”, agregó el pugilista.

Es importante resaltar que Golovkin no ha anunciado su retiro oficial del boxeo mundial, aunque no ha protagonizado ningún combate desde el pasado 17 de septiembre de 2022 cuando fue superado por el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en un duelo que se definió por decisión unánime a favor del actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos.

“Queridos amigos, ¡agradezco a todos los deportistas que hoy enviaron sus felicitaciones!. Es un gran honor y responsabilidad para mí servir en nombre de nuestro país en la comunidad olímpica internacional. A pesar de las grandes tareas que tenemos por delante, realmente creo que beneficiará a los deportes del país. Lo más importante es que tenemos una gran intención de trabajar y su apoyo infinito ¡Gracias!. Contento de representar a nuestro país en la comunidad Olímpica Internacional. Los desafíos son serios, pero creo que puedo ser útil a nuestro deporte. Lo más importante es que hay una visión, un deseo y tu apoyo. ¡Gracias! Me gustaría expresar mi sincera gratitud a todos por todos esos cálidos deseos que estoy recibiendo durante todo el día en mi elección como presidente de NOC Kazajstán”, escribió Golovkin en su cuenta de la red social Instagram para oficializar su nuevo cargo.

