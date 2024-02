Telemundo pregunta al público si quiere que Thalí García regrese a La Casa de los Famosos

La actriz mexicana Thalí García escapó hace unos días de ‘La Casa de los Famosos 4’, pero aún así el público no ha dejado de hablar de ella e incluso piden que regrese a la mansión ubicada en México, así sea por una noche, sobre todo luego de una pregunta que hizo este 29 de febrero la cadena Telemundo.

En las redes sociales se han visto varios comentarios en los que el público pide que la artista vuelva al programa de telerrealidad y comparta con varios de sus compañeros, incluyendo a Lupillo Rivera, con quien tuvo una fuerte relación.

Entre los mensajes que se han leído para Thalí García están: “Merece despedirse de su cuarto”, “Sí me gustaría, si pudo despedirse Carlos y vino Christian Estrada de visita dándole información a Aleska, estaría bien Thalí una noche, de igual manera afuera siguen hablando de ella”, “Se lo merece, ella es la protagonista de la temporada”.

¿Regresa Thalí García a ‘La Casa de los Famosos 4’?

Pero también están quienes consideran que si vuelve descontrolaría el juego, pues viene de ver las cosas desde afuera y esto podría perjudicar a varios de sus compañeros, además creen que su decisión fue salir y por ende no deberían darle oportunidad de volver, así sea por un momento.

“Ella rompió las reglas del juego, ella misma sabía lo que estaba pasando, no se merece ese privilegio en lo absoluto, no way, que espere a Lupillo fuera para que continúe sus amores”, “Sean serios en sus cosas, quién salió, salió y punto, ¿cuál es el fin de salir y estar entrando a cada rato? ¿Ya no existen reglas o qué?”, escribieron otros usuarios.

Se presume que su regreso a la casa podría ser este jueves, algo que aumentaría las emociones en la competencia, pues elegirán a un nuevo grupo de nominados.

La salida de Thalí García ha sido uno de los momentos más polémicos de la franquicia, debido a que nunca un participante había escapado de esta manera, burlando además los controles de la casa.

Esta decisión la tomó por los comentarios de romance con Lupillo Rivera, que hicieron sus compañeros, redes sociales y hasta algunos que con el uso de cornetas le gritaron desde el exterior.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo aquí:

· La Casa de los Famosos 4: Lupillo Rivera gana la sexta prueba del líder versus Alana y Clovis

· La Casa de los Famosos 4: Carlos Gómez tras agredir a Rodrigo Romeh le envía un mensaje

· La Casa de los Famosos 4: Lupillo Rivera queda expuesto ante Alfredo Adame