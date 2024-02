La Casa de los Famosos 4: ¿Maripily Rivera estalla y se sale del cuarto tierra?

“No cuenten conmigo en los votos de mañana y ya”, dice Maripily Rivera en un video compartido por la cuenta de Telemundo realities en Instagram. La boricua asegura estar harta de todo, pero de momento no sabemos con exactitud a qué se refiere de manera concreta, porque el mayor error del “huracán boricua” en este juego es hablar de más con quienes no debe y dejarse a sí misma en evidencia.

En La Casa de los Famosos 4, ‘agua’ sacrifica a ‘fuego’ y ellas siguen sin darse cuenta

En La Casa de los Famosos 4, Maripily es del cuarto tierra y aún cuando ella lo formó, también es cierto que es la que en ocasiones más daño le ha hecho. Suele ser ella la que rompe la armonía y la que expone a sus compañeros a dramas innecesarios con el resto de la casa, como bien hizo con Thalí García durante toda la estadía de ésta en el show.

Al día de hoy, parece que a Maripily se le olvida que todo lo que hace y dice se ve, y que ahora que el cine se abrió sus conversaciones diversas con los “enemigos” de su cuarto podrían interpretarse como traiciones hacía los suyos. Lo cual no sólo perjudicaría su juego individual dentro de la casa, sino su permanencia dentro del reality porque el público podría no estar del todo a su favor, al menos no tanto como ella cree.

Lupillo Rivera, ante su estallido ha sido muy claro. En tierra el que se quiera quedar es bienvenido y el que se quiera largar tiene la puerta abierta.

La Casa de los Famosos 4: ¿Quién es el verdadero culpable de la expulsión de Carlos Gómez?

Maripily parece no estarlo pasando nada bien en los últimos días, aún cuando se lleve muy bien con varios habitantes de su cuarto. Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez son sin duda dos de sus grandes amigos, el mismo Lupillo ha logrado aceptar y entender a la boricua. Sin embargo, ésta parece en ocasiones ver fantasmas en su contra donde no los hay, y hace que la convivencia con ella en ocasiones sea realmente difícil.

Sea como sea, hoy por la noche en este jueves de nominación sabremos exactamente a qué bando pertenece realmente Maripily Rivera. Y por otra parte, si ella traiciona a su equipo ya no hay forma de que alguien se entere con la dinámica de los videos, porque “La Bronca” ya tomó el video con las nominaciones de la boricua.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo aquí:

· La Casa de los Famosos 4: Lupillo Rivera gana la sexta prueba del líder versus Alana y Clovis

· La Casa de los Famosos 4: Carlos Gómez tras agredir a Rodrigo Romeh le envía un mensaje

· La Casa de los Famosos 4: Lupillo Rivera queda expuesto ante Alfredo Adame