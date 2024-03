Alfredo Adame propone un pacto a Maripily Rivera para sacar a Cristina Porta de ‘La Casa de los Famosos’

Maripily Rivera tuvo una conversación con varios de los integrantes del cuarto Tierra luego de que Alfredo Adame le propusiera un pacto para sacar a la española Cristina Porta del reality show ‘La Casa de los Famosos 4’.

En la charla que tuvo la actriz boricua con Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, explicó que el actor mexicano se le acercó y le preguntó qué tanto quería a la habitante, quien ha decidido jugar sin ningún equipo.

“Yo estaba aquí y él me dijo que qué tanto la quiero y le respondí que no la puedo querer porque no es nada mía”, afirmó.

Además de esto, indicó que Adame considera que ella está llevando y trayendo información entre los equipos.

Maripily Rivera revela la propuesta que le hizo Alfredo Adame

Según indicó el famoso, ha hablado mal de gente que la ha ayudado y por eso no la soporta. “Voy a hacer un trato contigo para en la próxima nominación sacarla”, habría sido la frase que le dijo el veterano artista.

Pese al planteamiento que le hizo Adame, Maripily no confió mucho, pues cree que puede ser una estrategia de ‘Fagua’ para que enfilen contra Cristina Porta y así no haya tantos votos hacia otros participantes de esa alianza.

Rodrigo Romeh, al escuchar el relato de su compañera, indicó: “A nosotros realmente no nos importa si Cristina está o no está, nosotros sabemos nuestro juego, nuestros puntos están medidos y vamos a jugar a nuestro favor siempre”.

El mexicano completó: “En contra de alguien de allá, no, nosotros siempre vamos a jugar a nuestro favor. Yo creo que ellos también son muy listos y eso lo están ahí picando y ellos quieren a dejar a Cristina que nos meta mierda”.

Después de escuchar esto, Maripily indicó que no cree que vayan con esta estrategia y le dirá a Adame que lo mejor es que esa alianza vote por la española, sin tener el apoyo del cuarto Tierra de forma obligatoria.

Romeh completó afirmando que Cristina Porta nunca va a jugar a favor de su equipo y esto es algo de lo que ha sospechado con insistencia en las últimas semanas. “Ya tres personas te lo han dicho (a Maripily) y gente de confianza a Divaza”, agregó.

