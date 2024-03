Adamari López habla de su pasión por los tenis: ‘¿Qué voy a hacer con tantos?’

La presentadora de televisión Adamari López compartió un video en su cuenta en Facebook en el que habló de lo mucho que le gustan sus zapatos, al punto que tiene tantos y se le hace difícil organizarlos.

En el material que subió, la conductora boricua explicó que últimamente ha tenido más tenis de lo normal, porque es algo que le piden en el programa ‘¿Quién Caerá?’, que se caracteriza por ser bastante dinámico al ser un show de juegos.

“¿Qué voy a hacer con tantos tenis? Ustedes saben que como estoy en el programa ‘¿Quién Caerá? y la ropa que estoy usando se combina más con tenis, el concepto de ese show es mucho más con tenis que con zapatos de tacón”, dijo.

Adamari López fan de los zapatos

La también actriz explicó que sus outfits suelen ser más con chaqueta y pantalones cortos o faldas, en vez de looks formales como en otras producciones.

“Me da la dinámica de moverme mejor, pero eso me ha hecho más adicta o que compre hoy día, que me conviene muchísimo porque estoy más cómoda con tenis que con zapatos de tacón”, comentó.

Adamari luego de esto mostró parte de su colección de calzado, algunos que compró recientemente en Uruguay, país en el que se graba la producción.

Dijo que algunos zapatos le salieron hasta en 12 dólares y han sido muy buenos. “Los compré en una aplicación de esas en China”, afirmó.

En el material audiovisual, la ‘Chaparrita de Oro’ fue describiendo varios de sus zapatos y además dio algunas recomendaciones de compras online.

“Estos me los dieron en el programa, muchos de ellos ni siquiera los usé, pero es que son colores demasiado fuertes. No es un modelo que yo usualmente me vería usando, pero era como para el show”, agregó.

La puertorriqueña luego mostró unas bolsas de las que sacó nuevos zapatos que compró. “No creen que me gasto un dineral, me voy a tiendas que estén en descuento porque como son generalmente para el programa trato de no gastar tanto dinero en este tipo de calzado, pero tengo mucho. Estos son nuevos”, comentó.

La presentadora de televisión se caracteriza por compartir contenidos de este estilo, en el que el público puede conocer de cerca sobre su vida y cada una de las cosas que están involucradas con sus distintos shows en la pantalla chica.

