Toni Costa también le habría respondido a Adamari López por la presunta ruptura con Evelyn Beltrán

Las más recientes declaraciones de Adamari López sin duda han hecho pensar a más de uno, y es que en esta oportunidad existe una situación bastante particular porque ella habría hecho algún tipo de referencia a una presunta ruptura sentimental entre Toni Costa y Evelyn Beltrán, quien además ya respondió.

El bailarín español no perdió la oportunidad de enviar un mensaje claro a través de su perfil en la red social de la camarita, y es que escribió: “Jamás en la vida yo voy a opinar, dejar saber, tirar e incluso reír sobre la vida personal de otra persona”. Sin embargo, no fue lo único porque agregó: “Aprendamos a desear la felicidad al prójimo y, sobre todo, a respetar y no pensar siempre en uno mismo”.

Toni Costa ya no seguiría sentimentalmente con Evelyn Beltrán. / Foto: Jennifer García/Mezcalent.

Desde hace varias semanas se ha estado rumorando que la relación sentimental entre Toni y Evelyn habría llegado a su fin, hecho que tomó mucha más fuerza desde el momento en el que ella reactivó su cuenta de Instagram y las fotos y videos que tenía con él ya no están.

Sin embargo, la influencer destacó que ahora prefiere ser cautelosa con todo lo que comparte de su vida en las redes sociales.

Adamari López habló de la vida sentimental de Toni Costa

“Una vez estuve en el programa de La mesa caliente, cuando estaban ellos de estreno, y me preguntaron sobre Toni, era una pregunta que tenía que ver con una pareja que Toni tenía o que tiene, no sé. En definitiva, la niña estaba viendo el programa de televisión y no sabía si tenía o no tenía pareja, entonces era como una pregunta incómoda”, expresó en su más reciente programa.

Adamari López en controversia por hablar de la vida amorosa de Toni Costa. / Foto: Víctor Matos/Mezcalent.

Evelyn Beltrán aparentemente le contestó a Adamari López

Fueron dos historias que subió a su perfil de Instagram y en la primera escribió: “Jamás le des el poder a alguien que es infeliz de quitarte tu paz. Dios bendiga tu alma”.

Sin embargo, quiso agregar otro mensaje que dice lo siguiente: “Esas personas odian verte feliz y triunfando en la vida. Aunque ellos lo tengan todo porque son tan ricos que lo único que tienen es dinero. Feliz viernes”.

