Julio César Chávez confesó que casi entra a prisión para poder salvar la vida de su hijo

El histórico boxeador mexicano Julio César Chávez se ha consagrado como una de las figuras más importantes de todos los tiempos en el pugilismo mundial gracias a sus múltiples victorias y títulos a lo largo de su carrera; a pesar de esto los últimos años su vida se ha visto marcada por diversos golpes causados por su hijo Julio César Chávez Jr. quien a pesar de seguir su carrera en los cuadriláteros ha estado inmerso en una serie de problemas legales y médicos.

Chávez Jr. enfrenta desde hace un par de años una dura lucha contra las adicciones y tan sólo hace un par de meses fue detenido en la ciudad de Los Ángeles, California, por portación ilegal de armas; el jugador recibió su libertad bajo fianza el pasado 11 de enero luego de pagar la cantidad de $50,000 dólares y aceptar un programa de rehabilitación contra adicciones.

En varias entrevistas el múltiple campeón mexicano ha asegurado que esto ha sido lo mejor que le ha podido pasar a su hijo debido a que está recibiendo el apoyo de las autoridades y especialistas para poder superar los problemas que tiene su hijo y que fueron los causantes de la caída de su carrera deportiva a como lo vemos hoy; además destacó que servirá como una manera de resguardar su vida ante los constantes riesgos que estaba registrando.

Durante una entrevista ofrecida para ‘El Gordo y La Flaca’ de Univisión, Julio César Chávez reveló que su intención era llevárse a su hijo a la fuerza para poder ingresarlo en una clínica que pudiera tratar sus problemas; a pesar de esto el campeón azteca por poco e ingresa a prisión por hacer esto debido a que en los Estados Unidos es considerado como un delito por violar los deseos del implicado en el hecho.

La buena noticia para el expugilista es que justo antes de tomar la decisión de viajar a Estados Unidos para regresar a su hijo a México ocurrió la mencionada detención policial que le generó posteriormente el cumplimiento de su proceso de rehabilitación tras llegar a un acuerdo entre los abogados defensores y las autoridades.

“Me iba a arriesgar para que me quitaran mi visa o a que me deportaran, porque si me agarran trayéndome a mi hijo —aunque sea mi hijo— si no es con el consentimiento de él, pues me meten a la cárcel. Pero vino este problema, que no pasó a mayores, y está mi hijo en rehabilitación”, expresó Julio César Chávez en sus declaraciones al programa de entretenimiento.

“Todos los domingos van sus hijos a verlo, está lúcido, está consciente del problema que tiene, pero todo para bien. Está bien, está en terapia, va muy bien. Gracias a Dios lo vi, hablé con él, lo vi otra persona y estamos muy contentos”, agregó Chávez al hacer referencia sobre lo bien que está atravesando su hijo esta medida por parte del juez.

Sigue leyendo:

–Henry Martín asegura que el Club América vencerá a Chivas en los partidos de la Concacaf

–Álvaro Fidalgo está enfocado en las Águilas del América y rechazó varias ofertas de Europa

–Entrenador de Edgar Berlanga asegura que el boxeador no está listo para enfrentar al Canelo Álvarez