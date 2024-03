Cuerpo de hombre de Nueva Jersey fue hallado en el maletero de un vehículo, mientras su hermano espera respuestas

Un hombre de Nueva Jersey que fue descubierto sin vida en el maletero de un automóvil esta semana había sido visto con vida por última vez en Brooklyn, informaron los fiscales, mientras su hermano dijo que no “obtiene respuesta” de las autoridades.

El cadáver de David Koscuik, de 57 años, fue encontrado cerca de las 12:15 del mediodía en el interior de un maletero de un vehículo estacionado en la zona de Fairway Court, de acuerdo con el fiscal del condado de Ocean, Nueva Jersey, Bradley D. Billhimer.

Koscuik fue visto por última vez el pasado 8 de febrero en Brooklyn, según el Departamento de Policía de Manchester Township, que divulgó un boletín de personas desaparecidas en su cuenta de Instagram hace dos semanas.

La víctima fue vista por última vez una sudadera negra de los Pittsburgh Steelers y conducía un Chevrolet Malibu gris 2017 con placas de Jersey, dice la alerta.

“No tengo idea de lo que está pasando. No he recibido ninguna respuesta [de las autoridades]”, dijo enfurecido su hermano mayor, Anthony Koscuik, de 62 años.

“Estoy muy enojado. Simplemente, me dijeron que se había ido”.

El hermano mayor viajó desde Orlando, Florida, para ayudar con los arreglos funerarios, explicó que conversó por última vez con David el 2 de febrero.

“Le pregunté qué estaba pasando y me dijo: ‘Simplemente estoy cansado’. Eso no sonó bien”.

Anthony Koscuik explicó que su hermano era un operador químico que había estado viviendo en Lakewood con su madre, quien falleció en septiembre.

Asimismo, señaló que David tenía problemas con las drogas, pero estaba en rehabilitación, a la vez que decía que no se le ocurría ninguna razón por la que alguien quisiera lastimar a su hermano.

“Era tranquilo. Rodó con los golpes. Nunca nada le molestó”, indicó. “Tal vez su corazón dio un vuelco y luego unos cabrones lo arrojaron al maletero”, agregó.

La pesquisa sobre su muerte “sigue activa y en curso; no se conoce ningún peligro para el público y se divulgará información adicional cuando esté disponible”, manifestó el fiscal del condado de Ocean, Billhimer.

Sigue leyendo: