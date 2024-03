Dwayne Johnson publica mensaje y hace una triste confesión sobre su fallecido padre

El actor Dwayne Johnson es uno de los famosos que es bastante activo en redes sociales. La estrella de “Black Adam” vuelca buena parte de su cotidianeidad en su cuenta de Instagram y su público sigue con atención todos sus posteos. Pero en las últimas horas, “The Rock” compartió un texto más reflexivo en el que profundizó sobre las cuentas pendientes que le quedaron con su padre, luego de su repentina muerte.

Rocky Johnson, que como su hijo también fue luchador profesional en la WWE, fue una figura muy popular durante los años ochenta, llegando a coronarse victorioso en la categoría “Campeonato de parejas” y, justamente, ese fue el momento que compartió.

En el posteo, Johnson escribió: “Mando flores al cielo dedicadas a mi viejo, Rocky “Soulman” Johnson. Mi papá, junto a “Mr. Usa” Tony Atlas, hicieron historia en la lucha libre profesional al consagrase como los primeros contendientes afroamericanos de pesos pesados en ganar el campeonato de parejas en la WWE. Triunfó en un sendero muy difícil y despejó el camino a todos nosotros, los hombres de color, tanto en los deportes como en el entretenimiento”.

Más adelante, y en un tono marcadamente emocional, el actor se pone mucho más introspectivo para reflexionar sobre su propia historia y el vínculo con su padre.

“Mi remordimiento en esta vida es no haber tenido la chance de despedirme de él, ya que murió de forma repentina. Me arrepiento de no haber conciliado los conflictos que atravesaron nuestra relación entre padre e hijo antes de perderlo. Me enseñó con un duro amor paternal y con una mano aún más dura. Y mientras más vivo mi vida, más agradecido me siento por eso. Nos veremos al final del camino, Soulman”, finalizó.

La publicación pronto recibió miles de mensajes de apoyo y muchos seguidores compartieron brevemente historias similares, mostrando una fuerte empatía con su mensaje.

