Padre de David Benavídez: “Aunque den $200 millones de dólares a Canelo Álvarez no peleará con él”

El padre y entrenador del boxeador David Benavídez, José Benavídez Sr., ratificó este domingo que su hijo no enfrentará a Canelo Álvarez por la disputa de títulos mundiales ni siquiera en el caso que la bolsa en juego deje dividendos millonarios.

En entrevista para Probox TV en YouTube, Benavídez Sr. comentó nuevamente que aunque tienen dos años esperando retadores mandatorios, como es el caso de Canelo Álvarez, éste último no quiere la pelea a pesar de que David Benavídez debería ser el rival idóneo según el Consejo Mundial de Boxeo.

Sobre la decisión del Tapatío a no enfrentar a su pupilo, Benavídez Sr. no tuvo miedo a indicar que la principal razón por la que no se celebra la pelea es por miedo a que Álvarez sufra una derrota de la cual no se pueda recuperar.

“No tengo miedo en decir que es miedo, muchos van a decir que un boxeador no tiene miedo a otro peleador, pero un boxeador sabe contra quién puede pelear y contra quien no“, declaró al podcast Probox TV.

Posteriormente reconoció todo lo que ha logrado Canelo Álvarez en sus más de 15 años de trayectoria dentro del boxeo pero de igual manera indicó que ya el cuerpo no le da para mantenerse en la élite mundial de la disciplina, por lo que ha debido declinar o no prestarle atención a ciertos combates como el citado contra David Benavídez.

“Canelo ha decaído muchísimo, mi respeto para Canelo por lo que hizo en su carrera y va a ser muy difícil volverlo a conseguir. Ha tenido muchas guerras, se ha desgastado mucho en el gimnasio, pero el cuerpo ya no le responde. Ve a Benavidez muy fuerte y él lo sabe, su equipo lo sabe, por eso no lo quieren enfrentar”, añadió.

Por último destacó que ni por todos los millones de dólares en el mundo Canelo Álvarez aceptará su duelo ante Benavídez, atreviéndose incluso a asegurar que la pelea no se va a celebrar por la negativa del oriundo de Guadalajara.

“Yo creo que aunque den a Canelo $200 millones de dólares no peleará con Benavidez, él prefiero ganar menos y tener una pelea segura y seguir adelante.(…) Te podría asegurar que la pelea con Benavidez no se va a dar“, cerró Benavídez Sr.

Canelo Álvarez tiene pautada una pelea para el próximo 4 de mayo en Las Vegas y aunque había rumores que señalaban que daría el nombre rival días atrás casi un mes del evento aún se desconoce el nombre que aspirará a los múltiples títulos de campeón que ostenta.

Mira el resto de la entrevista de Benavídez Sr. aquí:

