David Benavídez lanza dardo contra el Canelo Álvarez y descarta cambiar de promotora: “Él no quiere pelear”

El boxeador mexicano David Benavídez decidió hablar sobre la situación que está atravesando actualmente su compatriota y campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tras su finalización del contrato con Premier Boxing Champions (PBC) por no haber cumplido con los acuerdos estipulados en la firma del acuerdo.

Durante una entrevista ofrecida para Tha Boxing Voice, el ‘Monstruo Mexicano’ aseguró que no tiene ninguna intención de cambiarse de empresa promotora para poder conseguir una pelea contra el Canelo Álvarez en lo que resta de año; destacó que no se trata de un problema de la promotora o el dinero que puedan percibir ambos, sino que simplemente el tapatío no tiene ningún deseo de subir a un cuadrilátero contra él.

Estas declaraciones las realizó debido a que recientemente fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a abandonar las promotoras Matchroom y DAZN para firmar un nuevo acuerdo con PBC para poder concretar la ansiada pelea que quiere realizar contra el Canelo Álvarez.

“No. Voy a ser muy honesto con ustedes. La gente me critica que solo quiero un día de pago (contra Canelo). He ganado buen dinero desde hace siete años, muy buen dinero. PBC y Al Haymon me han cuidado bien”, expresó Benavídez.

El peleador mexicano también aprovechó la oportunidad para revelar los detalles sobre la oferta que le presentó su equipo (encabezado por su padre José Benavídez) a PBC para poder concretar el combate contra el Canelo Álvarez en el que iba a recibir una impresionante suma de dinero que tocaba los $60 millones de dólares; a pesar de esto el campeón de los supermedianos rechazó la oferta por no querer pelear contra Benavídez.

“Al Canelo le estaban ofreciendo cerca de 60 millones de dólares, e inclusive, creo que eso era antes de sumar las ventas de PPV, y después de sumarle, iba a ser una locura. Yo no iba a recibir nada, ningún porcentaje. Me iban a pagar una tarifa fija de 5 millones de dólares, y después de pagarle a toda mi gente, me iban a quedar 3.5 millones, antes de pagar impuestos”, destacó.

“Y yo estaba de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Literalmente, él (Canelo) se iba a quedar con todo, y no digo que no debería, eso le corresponde, y a mí no me importa, yo solo quiero la oportunidad”, agregó.

Para finalizar, Benavídez resaltó que no tiene ningún sentido cambiarse de promotora y de cadena para transmitir sus combates por conseguir una pelea contra el Canelo debido a que lo han posicionado en el más alto nivel mundial de su categoría.

“Si (a Canelo) le estaban ofreciendo 60 millones aquí (en PBC), ¿qué más le pueden ofrecer allá (en DAZN)?. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué me cambiaría yo de empresa cuando me han tratado muy bien PBC y Al Haymon? ¿Por qué me cambiaría de empresa si solo me ofrecen un contrato para una sola pelea y va a ser todo en favor del Canelo? Sería lo mismo. Esto no tiene nada que ver con promotoras o con dinero, es solo que Canelo no quiere pelear”, enfatizó.

“Cada vez que Canelo dice que no (a la pelea), todos sus fans salen con millones de excusas. Si no hubiera dinero, no le habrían ofrecido la pelea, pero sí se la ofrecieron, pero ahora él se cambia de empresa. Acá (en PBC) se suponía que iba a pelear con (Jermall) Charlo y luego conmigo, pero se cambia de empresa y vean cuáles son sus opciones ahora, (Edgar) Berlanga y (Jaime) Munguía. Eso lo dice todo”, concluyó.

