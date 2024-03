Gerard Piqué pidió a los directivos del FC Barcelona “que no vendan humo”

El exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, expresó su crítica hacia el equipo azulgrana por generar falsas esperanzas sobre el potencial del equipo y exhortó a los dirigentes culés a no crear expectativas excesivas sobre las posibilidades de ganar la Champions League.

En un stream de Twitch con el creador Ibai Llano, Piqué enfatizó la importancia de ser honestos con la afición y no crear falsas expectativas, , especialmente debido a las dificultades económicas por las que atraviesa el club.

“Lo que no se puede hacer es vender humo y decir que aquí vamos a ganar ‘Champions’ y luego no tienes dinero para competir”, aseguró el exdefensor.

Piqué mencionó que no está al tanto de la situación económica actual del club, pero que parece que no es favorable: “Tiene pinta de que no está muy bien”, dijo Piqué, argumentando que se debería decir “la verdad” a los hinchas y socios del club catalán.

En este sentido, sugirió que el mensaje debería ser realista, enfocándose en confiar en la cantera y en competir por el título de Liga.

“El mensaje debería ser: vamos a confiar con gente de la Masia, que es muy buena y tiene mucho talento, que se curtan y vamos a intentar competir por el título de Liga. El mensaje no debería ser que lucharás por ser tercero o cuarto. Es una mezcla”, apuntó.

Aunque Piqué negó estar haciendo campaña para ser presidente del club, destacó la importancia de “contar la realidad de lo que está sucediendo” en el Barcelona.

El exfutbolista también recordó la etapa de José Luis Núñez como presidente: “Estoy viendo un documental sobre Núñez y es brutal, ya que el socio demostró que siempre está ahí cuando el club lo necesita”, agregó.

En resumen, Piqué aboga por la transparencia y la honestidad en la comunicación del club con sus seguidores, reconociendo la lealtad y el apoyo incondicional que la afición ha demostrado a lo largo de los años.

