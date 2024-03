La esposa de Bruce Willis estalla por los falsos comentarios sobre la salud del actor

La familia de Bruce Willis sigue codo a codo junto al actor, mientras el histrión continúa su batalla contra la demencia frontotemporal. En las últimas horas, su esposa Emma Heming salió a defenderlo luego de que algunos medios aseguraran que la estrella “ya no era feliz ni tenía una vida plena”.

Con un par de videos publicados en su cuenta de Instagram, la diseñadora reveló que mientras navegaba por Internet se encontró con un artículo sobre su esposo y su familia. “El título básicamente decía que ya no hay alegría en mi marido. Lo único que puedo decirles en este momento es que eso está lejos de la verdad”, dijo la mujer, de 45 años. “Necesito que la sociedad y el que sea que esté escribiendo estos estúpidos títulos dejen de asustar a la gente”, continuó en su descargo.

“Dejen de generarle pánico a las personas, dejen de provocar que piensen que una vez que te diagnostican una enfermedad neurocognitiva se acabó todo. Que no piensen: ‘ya está, se terminó, no hay nada más que hacer, estamos terminados’. No, no es así, es todo lo contrario”, añadió.

Heming explicó que hay “mucha pena y tristeza” en el camino, pero también mucho amor, conexión y alegría entre la familia. “En ese lugar estamos parados”, expresó. “Así que dejen de lado los títulos estúpidos que asustan a la gente, dejen de hacerlos, porque acá no hay nada de eso ¿Entienden?”, culminó.

Para reforzar el mensaje, la diseñadora escribió como epígrafe: “Dos cosas pueden ser ciertas y existir al mismo tiempo. Dolor y amor profundo. Tristeza y conexión profunda. Trauma y resiliencia”, redactó y continuó: “Tuve que desviarme de mi propio camino para llegar aquí, pero una vez que llegué, la vida empezó a cobrar sentido y me sentí verdaderamente motivada. Hay tanta belleza y alma en esta historia”.

Además de hablar abiertamente sobre el diagnóstico de Bruce Willis, la exmodelo también publicará un libro para ayudar a otras personas que están atravesando lo mismo que ella.

“Cuando la FTD (demencia frontotemporal), o cualquier forma de demencia, toca su vida, es difícil no dejarse cambiar para siempre por su impacto. Mi esperanza es que este libro brinde consuelo y esperanza al próximo cuidador mientras se embarca en su nuevo viaje o para aquellos que, como yo, están en él”, escribió en Instagram al anunciar el próximo lanzamiento de su libro, que saldrá el próximo año.

