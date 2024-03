Ryan García anuncia su muerte en redes sociales y horas más tarde confirma problemas personales

El boxeador Ryan García no se encuentra pasando por el mejor momento de su carrera en el boxeo. Tras haber aparecido presuntamente borracho en la presentación de su próxima pelea ante Devin Haney, ahora el peleador tuvo un momento raro al anunciar su muerte en redes sociales con varios mensajes intrigantes y explícitos.

García alertó a todos sus fanáticos en redes sociales cuando publicó el domingo un mensaje en X (antes Twitter) donde afirmaban que estaba muerto y que había sido víctima de un corte de garganta.

Por si fuera poco el mensaje citaba que su cuerpo nunca sería encontrado y también se incluían otros extraños textos que causaron conmoción en todos sus seguidores.

“Lo tenemos chicos. Ryan García, que en paz descanse. Perro… le cortamos la garganta a Ryan García y nadie lo encontrará”, se leía en X.

A pesar de la incertidumbre del mensaje el de ascendencia mexicana apareció horas más tarde en un video para asegurar que se encuentra bien y vivo.

Clearing things up pic.twitter.com/nVapB4EuwG — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 4, 2024

En él explica sin ningún tipo de detalles que se encuentra sin teléfono, sin redes sociales y sin acceso a sus cuentas de banco, pero en perfecto estado.

“Hola chicos, soy Ryan. Vengo aquí para explicar lo que está pasando. No tengo mi teléfono en posesión, no puedo acceder a mi Instagram. Mis tarjetas están bloqueadas. Realmente me estoy aprovechando”, comentó en principio García.

Posteriormente indicó que no se encuentra muerto, que se aferra a sus creencias y que por esa razón se grabó para aclarar cualquier tema.

“Personalmente me gustaría enviar un video a las personas que me aman y a mis fans, a la familia que está preocupada de que esté bien. No estoy muerto, creo en Jesús, todos esos (rumores de las redes) son ​​mentiras. No sé que está pasando, pero sé que estoy bien”, añadió.

Su declaración coincide con la de su exesposa quien había conversado con él minutos después de los mensajes intrigantes y también ratificó que el boxeador estaba bien.

Los comentarios en las últimas semanas, incluyendo el actual incidente, han preocupado al entorno de García pero en el caso de su padre y entrenador, Henry García, indicó que todo lo que hace lo hace por “bromear” aunque “en el sentido equivocado.

En medio de la polémica Ryan García espera estar apto y listo para el próximo reto profesional de su carrera al enfrentar a Devin Haney el próximo sábado 20 de abril en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, por la disputa del cinturón superligero del Consejo Mundial de Boxeo, aunque recientemente el hispano dijo que espera que pueda cambiarse la sede hacia el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

