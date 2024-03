Adamari López explica la razón de su coma inducido por tres semanas: “No me acuerdo de nada”

Adamari López siempre ha sido muy abierta con los temas de su vida y esta vez le contó a Yordi Rosado una experiencia que sin duda la marcó: “Pasé un susto muy grande con lo de la influenza. A mí me dio lo que pensaba que era un catarro y se me fue complicando, y como no soy de ir al doctor, pensaba que se me iba a quitar porque era una gripe”.

“Me fui de viaje, no descansé y empecé, además del malestar de catarro, con tos que no se me quitaba. Llego de un viaje, había tenido un mes completo de trabajar de lunes a domingo. Ese domingo llego a la casa, y digo ‘voy a pedir que me dejen faltar el lunes’. Llamé por la mañana y me dijeron: ‘No, ven a trabajar’. Llego al trabajo, sin dejar de toser, y ese día va un doctor al show y me dijo: ‘Cuando acabe el show pasa a que te dé un suerito a ver si te calma y a evaluarte’. Me pone dos sueros y nunca dejo de toser”, le siguió contando a Rosado durante la entrevista.

“Fui con mi doctor, me recetó medicamento, pero no me hizo la placa de pecho, el doctor me dijo ‘descansa y si te sientes mejor, el viernes ve al trabajo’. Soy súper responsable, solo al falto al trabajo si estoy grave. Cuando me vieron, físicamente no me veía bien, me dijeron: ‘Regresa a tu casa que no estás bien, ve al doctor‘. A la muchacha que me ayuda a cuidar a Alaïa (mi hija) le di el día libre. Entonces, me quedé con mi hermana Adalin y mi hija. La niña quería ir a un lugar de juegos porque estaba aburrida, me pidió que la cargara y cuando subí unas escaleras sentí que me iba a desmayar”, continuó diciendo.

La boricua mencionó que no podía mantenerse en casa y una conocida tuvo que acercarla a un centro de salud para que la evaluaran: “(Una amiga) me llevó al hospital y solo recuerdo abrir la puerta del auto y de ahí no me acuerdo de nada más. Caminé al hospital, me preguntaron y me hicieron mil estudios, pero no lo recuerdo y de ahí entré en un coma inducido, y me vi súper mal, todo me lo cuentan porque no lo recuerdo”.

Adamari López ha tenido varias situaciones complicadas con su salud. Crédito: Rolando Rodríguez | Mezcalent

“Mi hermano dice que lo llamaba con la mano, pero no podía respirar. No lo recuerdo, solo recuerdo despertarme y ver fotos de mi hija, un rosario, dibujos de los niños que estudiaban en la escuela con Alaïa y un tubo en la garganta. No entendía que estaba pasando. Desentubarme fue horrible. Pasé 48 horas horrible y ese fue otro golpe durísimo”, le dijo al conductor mexicano.

Sigue leyendo:

· Adamari López revela si sabía del fin de la relación de Toni Costa con Evelyn Beltrán

· Adamari López habla de lo que vivió su hija tras su separación de Toni Costa: “Se le hacía difícil”

· Adamari López sorprende con la gran cantidad de zapatos que tiene en su camerino en Univision