Adamari López sorprende con la gran cantidad de zapatos que tiene en su camerino en Univision  

La presentadora de televisión Adamari López es una de las figuras de la televisión hispana que más contenido cercano comparte con su público, pues con frecuencia se ve varias de las cosas que hace en su día a día.

Por ejemplo, esta semana la boricua se grabó en su camerino mientras arreglaba su gran cantidad de zapatos.

“Un besito muy, muy grande para todos, aquí estoy en mi nuevo proyecto que se llama ‘Desiguales’, vamos a estar de lunes a viernes en Univision, a las 2 de la tarde, para llevar un lindo programa, junto con Amara la Negra, la doctora Nancy Álvarez, Karina Banda y voy a estar yo, que vamos a hablar de temas de actualidad y aunque somos mujeres, somos desiguales, tenemos pensamientos distintos, diferentes culturas, edades, y desde nuestro punto de vista, nuestras maneras de ser, vamos a hablar de diferentes temas”, dijo la famosa en el video que subió a su página de Facebook.

Además de esto, comentó que estaba haciendo algunos arreglos de todo lo que tenía en su camerino y una de las cosas que más tenía fueron zapatos. Por eso, la ‘Chaparrita de Oro’ dijo que entre sus prioridades está organizar su calzado, debido a la gran cantidad que tiene.

“Ustedes saben que a mí me gusta ser superordenada y tener la mayor cantidad de opciones que pueda necesitar, según los cambios que me vayan poniendo pues traje una gran cantidad de zapatos, la mayoría son de Flor de María, que me encantan, ustedes saben que yo uso muchos zapatos de ella y estoy poniendo entonces todo en el camerino”, afirmó.

En su nuevo camerino en Univision, la puertorriqueña dijo que quiere tener fotos con su hija y otros detalles, ya que pasará mucho tiempo ahí, pues el programa es de lunes a viernes.

“Como uno pasa mucho ratico aquí, pues que sea lo más parecido a mí este espacio que tengo”, dijo.

También mostró algunas prendas de ropa y prometió que seguirá mostrando contenido de todo lo que tiene en su camerino.

“Sé que va a ser una experiencia linda porque tengo a grandes compañeras”, comentó en el material audiovisual que subió.

Sigue leyendo:

• Adamari López da detalles de su mastectomía y muestra la cicatriz: “Fue un golpe duro”

• Adamari López recuerda el día que confundieron a Alaïa con ser hija de Luis Fonsi

• Adamari López opina de la demanda que Aracely Arámbula puso en contra Luis Miguel por sus hijos