Adamari López habla de lo que vivió su hija tras su separación de Toni Costa: “Se le hacía difícil”

Adamari López y Toni Costa dieron a conocer su separación en 2021 luego de haber tenido una relación sentimental durante 10 años, donde además llegaron a conformar una familia y tras el amor que algún día llegaron a sentir uno por el otro tuvieron a la pequeña Alaïa.

La puertorriqueña comparte con su programa un pódcast en el que hablan de diversos temas y esta vez ella quiso abordar la forma en la que su hija iba asimilando lo que ocurría en ese entonces con sus padres: “Al principio, cuando nosotros nos separamos, siento que a ella se le hacía difícil entender en dónde quedaba ella en todo esto”.

Alaïa en aquel momento solamente tenía 6 años, por lo que su edad no la habría ayudado a comprender mejor lo que pasaba: “En esa parte era difícil porque también me veía triste a mí, aunque yo tratara de poner buena cara, había cosas que me afectaban y que si me afectaban a mí, por ende, le afectaban a ella como hija”.

Adamari López y Toni Costa festejando el primer cumpleaños de su hija. Crédito: Mezcalent

“Pero Alaïa sabe que mamá es una mamá fajona y que va a hacer todo lo posible, que va a trabajar en todo lo que pueda para sacarla adelante, para poder pagar su escuela, para poder encontrar tiempos para invitarla a viajar o hacer actividades juntas fuera de la casa”, le dijo López a Chiquibaby durante una nueva emisión.

“Yo pienso que estoy haciendo un trabajo parecido al que hizo mi mamá, dejándome llevar por como soy yo y las bases y el amor que me dieron en mi casa”, agregó durante la conversación. A su vez, Adamari y Toni han demostrado las grandes capacidades que tienen para respetarse y no afectar el crecimiento de su hija.

Toni a mediados de 2021 decidió rehacer su vida sentimental con Evelyn Beltrán, pero a inicios de 2024 confirmó que ya tienen varios meses separados. En cuanto a Adamari hasta el momento no se le ha conocido una nueva pareja, pero no descarta en conseguir alguien más adelante debido a que no está apresurada.

