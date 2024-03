Andrea Legarreta no regresaría con Erik Rubín en este momento, pero no descarta la idea en el futuro

La conductora Andrea Legarreta reveló que aunque mantiene una buena relación con su ex Erik Rubín, no hay posibilidad de que retomen su relación en este momento, aunque deja abierta la posibilidad para el futuro.

“Al final, la vida nos sorprende. Nos sorprendió con esta separación de pareja. Al final cuando tú estás con alguien y proyectas tu vida con esa persona la vida da sorpresas, ¿podría pasar?, tal vez. ¿Hoy está pensado eso? No, hoy no”.

“Pero hay una linda historia como lo han visto, que a la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una ex pareja, pero no nos hicimos nada malo, no nos odiamos, al contrario, nos regalamos una vida muy bonita y hay agradecimiento, hay amor desde otro sitio”.

Mira el video en el minuto 1:25

La conductora anuncia la nueva temporada del musical “Vaselina” al lado de un elenco estelar, donde comparte que enfrentó un gran reto, ya que las coreografías nomás no se le daban.

“En las coreografías había un momento donde llegué a flaquear. Me metía al baño a llorar porque sentía que no lo iba a lograr, porque no es algo que haya sido parte de mi vida y Yahir bien lindo, me decía ‘¡oye, no, pero si yo puedo, tú puedes’”.

Pero su mamá fue su apoyo; ella le daba ánimos para seguir adelante y aunque hace unos meses sufrió su pérdida, Andrea nunca pensó en abandonar el proyecto.

“En realidad mi porrista número uno fue mi mamá. Cuando yo me iba al baño, hablaba con ella. Le decía ‘mamita, pero es que…’ y ella decía ‘si todos los de ahí pueden, ¿tú por qué no?’, ya ven que así son las mamás”.

“Y algo que sí me hizo considerar no irme fue que me iba a doler más estar abajo en el público viendo otra ‘Frenchy’, que el esfuerzo doble, triple o el que fuera, que tenía que poner”.

La mexicana siente gran satisfacción de haber podido lograr las coreografías del musical a pesar de su edad.

“Descubrir que sí puedes, que puedes tomar nuevos retos cuando eres una cincuentona que tiene que hacer a una preparatoriana y tienes que hacer cosas que generalmente no hacías, yo bailo pero de gozo, en el baño, en una fiesta, pero hacer una coreografía y descubrir que sí puedes, es muy bonito, es un apapacho al alma”.

