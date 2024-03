Chef James habla de la salida de un conductor de Telemundo: “Celebré cuando lo sacaron”

El chef James fue uno de los más recientes invitados de Rodner Figueroa y durante la conversación abordaron diversos temas y uno que sin duda no pudo evitar fue cuando trabajó en Telemundo. Además, reconoció que sabía que lo iban a despedir y también habló de la emoción que le generó quedarse sin un compañero laboral dentro del show matutino.

“Yo sabía que iba a pasar. Un mes antes (de que no renovaran mi contrato) yo hablé con mi jefa, que además era mi amiga personal antes de que fuera mi jefa, y yo le dije ‘Desi, en un mes me vas a dejar ir’ y ella que no sabe esconder mucho las cosas le entró como un ataque de histeria y nerviosismo al mismo tiempo y yo le dije ‘yo lo sé’. Porque además un mes antes le dije a Rashel ‘en un mes te van a despedir’. Yo lo sabía, tenía conexiones. Y me dijeron ‘van a sacarla a ella primero y después te van a sacar a ti'”, le comenzó diciendo al venezolano Rodner.

Chef James habló del despido de un compañero de trabajo

“Era horrible porque yo soy una persona muy de gente, yo soy muy amigable y cuando quiero a alguien lo quiero. Los quería a todos, los amaba a todos. Celebré cuando lo sacaron. Fue una pesadilla para todos esa persona. Fue horrible. No duró mucho porque llegó un momento en el que era insostenible. Yo siempre tuve relaciones muy buenas y muy positivas con muchos ejecutivos en la cadena y ellos mismos ya decían como que ‘no sabemos qué hacer con este ser humano’ porque era demasiado difícil desde todo punto de vista”, agregó sobre la persona que botaron, pero hasta la fecha se desconoce su nombre.

El venezolano aprovechó para mencionar una experiencia incómoda con esa persona, y es que de ninguna manera logró encajar y menos con los comentarios que hacía sobre el resto del equipo de trabajo que estaba delante y detrás de las cámaras.

“Teníamos el mismo vestuario y yo un día recuerdo que entro al vestuario y dentro del vestuario habían varias puertas de vestuarios y yo me meto a mi vestuario y cierro la puerta porque me estaba cambiando y este individuo entra y cuando entra dice ‘en este show nadie sirve para nada, si fuera por mí yo los botaba a todos, incluyendo a los productores’. Y él no sabía que yo estaba ahí. Fue horrible, te lo juro que fueron los días más difíciles para ir a trabajar”, le contó a Figueroa.

