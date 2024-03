Ciudad de Estados Unidos dejará de recibir a más migrantes indocumentados: “No los aceptaremos”

La ciudad de Monument, en Colorado, reafirmó su posición como una ciudad no santuario, y afirmó que no aceptará a más migrantes indocumentados.

El alcalde Mitch LaKind explicó que la decisión, en una votación unánime de 7-0 en el Consejo Municipal, se tomó para evitar la llegada masiva de inmigrantes desde la cercana Denver, y expresó preocupaciones sobre el impacto fiscal y la falta de recursos para apoyar una política de ciudad santuario, publicó Fox News.

“El objetivo es asegurar que Denver sepa que no aceptaremos autobuses llenos de inmigrantes en nuestra comunidad. La razón principal es que no tenemos un presupuesto que iguale el de ellos, y no utilizaremos fondos de los contribuyentes para la apoyo a lo que han decidido asumir como una ciudad santuario autoproclamada”, manifestó el alcalde a la cadena de noticias.

La resolución, redactada en parte en respuesta a la llegada de inmigrantes a Colorado Springs, ha generado controversia. Mientras tanto, Denver lidia con las consecuencias de su estatus de ciudad santuario, con el alcalde Mike Johnston advirtiendo sobre una posible crisis fiscal y humanitaria.

LaKind enfatizó que Monument no tiene la capacidad para albergar a inmigrantes y que trabajará con agencias federales para abordar la situación. Además, instó a la administración de Joe Biden a tomar medidas para cerrar la frontera y aumentar los esfuerzos de deportación, bajo el argumento que es hora de revertir sus políticas.

“El presidente tiene el poder de hacer eso. Ha tenido el poder todo el tiempo, pero ha decidido no hacerlo”, criticó.

Las familias inmigrantes tienen un límite de tiempo permitido para permanecer en los refugios de Denver: 42 días en lugar de los 37 días que se permitían anteriormente, según The Denver Post. El plazo para los individuos es de 14 días.

Por otro lado, si los inmigrantes llegan a Monument después de que se apruebe la resolución de no ser una ciudad santuario, el alcalde Mitch LaKind advirtió que la administración de la ciudad y la fuerza policial colaborarán con las agencias federales para recogerlos y llevarlos a lugares donde puedan ser detenidos según sea necesario.

