Drake Bell confiesa que fue víctima de abuso sexual por un exempleado de Nickelodeon

El cantante Drake Bell confesó que cuando tenía 15 años fue víctima de abuso sexual por Brian Peck, un entrenador de diálogos de Nickelodeon que trabajaba con él en la serie “Drake&Josh”.

De acuerdo con el portal Variety, el intérprete compartirá en el programa “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” su testimonio sobre el presunto abuso que vivió cuando trabajó en la exitosa serie de Nickelodeon.

“El clip revela que la ex estrella de Nickelodeon Drake Bell compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual“, declaró Discovery, quien se encargó de la producción de la serie.

Peck fue arrestado en 2003 por varias acusaciones de abuso sexual.

El empleado de Nickelodeon también trabajó en “All That y The Amanda Show” y fue sentenciado a 16 meses de prisión por cargos de abuso sexual infantil en 2004 y ha estado alejado del mundo del espectáculo.

En redes sociales el caso de Drake Bell ha dividido opiniones, pues hace unos años el cantante también fue acusado de mandar mensajes inapropiados a una menor de edad, por lo que tuvo una pena de dos años de libertad condicional y a raíz de esa situación el cantante reside en la Ciudad de México, donde participa en fiestas o en programas de televisión como ¿Quién Es La Máscara?

