Dictan sentencia a Drake Bell por delitos contra menores

El caso de Drake Bell por fin tuvo una resolución. Las autoridades de los Estados Unidos determinaron este lunes, 12 de julio, que la exestrella de Nickelodeon fue sentenciada a dos años de libertad condicional con 200 horas de servicio comunitario en California, después de que se declarara culpable de cometer delitos contra una menor de edad.

El actor pagará su condena sin pisar la prisión y tendrá que registrarse como delincuente sexual, además de que no deberá tener contacto alguno con la víctima.

Durante la sentencia en la Sala del Tribunal de Causas Comunes del condado de Cuyahoga, la víctima identificada como “SG” solicitó que el actor recibiera la sentencia máxima, así informó el medio Variety.

La joven que ahora tiene 19 años contó que Drake la acosaba desde que ella tenía 12 años y que a los 15 el famoso le pidió “darse prisa” para iniciar conversaciones virtuales sobre sexo.

#DrakeBell of Nickelodeon’s “Drake and Josh appearing by Zoom in Cuyahoga County Common Pleas court for sentencing hearing. #3News #WKYC pic.twitter.com/Ia1HHHypLA

— January J Keaton (@RealNameJanuary) July 12, 2021