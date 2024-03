Erling Haaland termina con la polémica y cataloga a Lionel Messi como el mejor de todos

El delantero goleador del Manchester City en la Premier League inglesa, Erling Haaland, quiso terminar de una vez por todas con la polémica que lo ha rodeado en los últimos días referente a Lionel Messi y aseguró que el argentino es el mejor de todos los tiempos dentro del fútbol.

Haaland quiso acabar con los rumores de su supuesta disconformidad al no haber sido premiado con el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA, que terminó consiguiendo el propio Messi, para indicar que si obtuvo esos reconocimientos es porque hizo méritos para ganarlos.

“Ganó esos trofeos y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión“, dijo Haaland este martes en rueda de prensa previa al encuentro de vuelta ante Copenhague por los octavos de final de la UEFA Champions League.

También Haaland aprovechó de hacerle frente a las críticas que ha recibido por haber errado algunas ocasiones de gol con el Manchester City e incluso comparó su situación con la de la temporada anterior.

“El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador”, aseguró Haaland, en respuesta a los cambios del curso anterior a este. “Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí”.

Siguiendo bajo el mismo tema indicó que por ser atacante habrá algunas veces donde marque y celebre goles y otros en los que se lamente por fallar.

“Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No”, añadió.

Sobre su salud mental, Haaland manifestó que ha estado trabajando mucho en ello porque ha sido un reto para él desde que era joven.

“Podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones, así que he trabajado en ello. Ha sido un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo”, finalizó.

El Manchester City de Erling Haaland apunta a repetir en esta temporada lo conseguido en la 2022-2023 cuando lograron celebrar un histórico triplete con la Premier League, la FA Cup y la primera UEFA Champions League de su historia.

