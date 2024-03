Lindsay Lohan confirma la secuela de la “Freaky Friday” junto a Jamie Lee Curtis

Lindsay Lohan parece dispuesta a retomar su lugar dentro de las grandes estrellas de Hollywood luego de alejarse durante años de la escena actoral. Y es que durante su más reciente entrevista en el programa “Andy Cohen Live”, la intérprete de “Mean Girls” reveló que se encuentra trabajando en la secuela de una de sus películas más icónicas y que la catapultaron a la fama ”Freaky Friday”.

Durante la charla, la estadounidense fue cuestionada por el mismo Cohen respecto a los rumores sobre una secuela de “Freaky Friday”. Ante esto, la actriz no pudo negar la información y confirmó su regreso así como el de su co protagonista, la ganadora del Oscar por “Everything Everywhere All At Once”: Jamie Lee Curtis.

Sin embargo, y a pesar de la revelación de la secuela de la cinta de 2003, la actriz no reveló más información debido a que “espera” que la cinta se convierta en una gran sorpresa para los fanáticos:

No puedo decirlo todavía, tampoco quiero decir mucho”. Lindsay Lohan – Actriz

Lindsay Lohan regresa a Hollywood a través de sus cintas icónicas

Estrenada en 2003, “Freaky Friday” se convirtió, casi al instante, en una de las películas juveniles más trascendentales de aquella época. En dicha cinta, dirigida por Mark Waters, Lohan interpreta a Anna Coleman, una adolescente de 15 años que un día, al despertar, descubre que cambió de cuerpo con su madre, la doctora Tess Coleman, interpretada por Jamie Lee Curtis.

Cabe mencionar que “Freaky Friday” le otorgó el premio a Mejor Actuación Revelación en los MTV Movie Awards 2004. De igual manera, esta es hasta ahora su cinta más taquillera de su trayectoria además de la mejor calificada en el sitio Rotten Tomatoes con un 88% de aprobación.

A pesar del gran éxito de “Freaky Friday”, la cinta significó un punto de inflexión en la vida de la actriz, quien después de gozar de gran reconocimiento gracias a cintas posteriores como “Mean Girls”, “Herbie”, entre otras, su carrera fue a “picada” debido a sus problemas con la autoridad así como sus adicciones.

Lindsay Lohan protagonizó en 2022 la cinta “Falling Christmas”. Crédito: Cuenta Oficial de X de Lindsay Lohan | Cortesía

La nueva vida de Lohan

Luego de alejarse durante años de Hollywood, y contraer nupcias en 2022 con Bader Shammas, la cantante regresó a la actuación a través de pequeños papeles en series, cintas y realitys. Sin embargo, fue hasta su protagonismo en la película original de Netflix “Falling for Christmas” en 2022, que Lohan regresó de manera oficial.

Posterior a esto, y luego de su breve aparición como Cady Heron en la nueva versión de “Mean Girls” de 2024, la estadounidense protagonizará “Iris Wish”, la nueva colaboración entre la actriz y Netflix, este mismo año.

