“Siempre quiero jugar la Champions”: Kylian Mbappé se revela y con doblete metió al PSG en cuartos

Mucho se habla en los últimos tiempos de la mala relación entre el jugador francés, Kylian Mbappé y su entrenador en el PSG, Luis Enrique Martínez, pero estas dudas quedaron despejadas este martes cuando el atacante metió par de goles que sellaron la clasificación de su equipo a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Mbappé muy silbado en el comienzo del juego en Anoeta, tardó solo 15′ en darle tranquilidad a los parisinos con una jugada de lujo.

En su posición natural, tirado por la izquierda, Mbappé recibió, amagó, frenó para esperar al marcador, volvió a avanzar y la cruzó al segundo palo muy lejos de las posibilidades de Álex Remiro.

Ya en el complemento, aprovechó una asistencia de Kang-in Lee al vacío para escaparse mano a mano con el arquero y definir al primer palo.

El partido continuaría con la superioridad de PSG aunque Mikel Merino maquillaría el resultado para el 2-1 final.

De esa forma, Mbappé terminó marcando tres de los cuatro goles de su equipo en el global ante los españoles; ya les había marcado el primero en la ida, y esta vez le tocó festejar en medio de los insultos del público local.

Felicidad de Mbappé por jugar la Champions

Al termino del partido Mbappé comentó: “No tengo ningún mensaje en particular. Sólo que siempre quiero jugar en la Champions. Siempre intento rendir. A veces lo hago, a veces no. Pero nunca seré un jugador que se esconda”.

Después, sobre su relación con Luis Enrique, añadió: ”Muy bien, muy bien. No hay ningún problema con él, aunque la gente pueda pensar que sí. Tengo problemas, pero el entrenador no es uno de ellos”, resumió.

Finalmente, el capitán de la selección francesa se mostró muy satisfecho por el partido que realizaron en la vuelta de los octavos de la Champions: “Estamos muy contentos, ese era el objetivo. Queríamos clasificarnos, pero también ganar y hacer el partido un poco más fácil. Eso es lo que hicimos, teníamos un plan de juego claro. Marcamos rápido. No pasamos verdaderos apuros. Un poco al final, pero no es algo para tener en cuenta. Sabíamos desde el principio que no debíamos dormirnos. Un 2-0 es un marcador muy traicionero. Si hubieran abierto el marcador, habrían apretado con el apoyo del público. Así que debíamos quitarles las esperanzas enseguida. Y eso es lo que hicimos”, concluyó.

