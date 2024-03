Thalí García se va en contra de ‘La Casa de los Famosos 4’: “A mí todo se me prohíbe”

Thalí García recientemente compartió varias historias en la red social de la camarita donde salía una conversación con una persona de la que se desconoce su nombre. A su vez, se lee que ella está manifestando su incomodidad por no darle privilegios como los que ha llegado a recibir Christian Estrada, primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos 4′ transmitido por Telemundo.

“¿Las reglas aplican solo para mí? ¿O cómo es la cosa? Llevo desde que salí rogando por gritar, mandar regalos y este güey también tiene contrato, va a las galas y se publica gritando… En serio comienzo a no entender nada, he sido obediente, pero empiezo a sentir que se burlan de mí. Yo también quiero gritarles a mis amigos y tú mejor que nadie sabe que te he pedido permiso para mandarles proteínas Y NADA ME HAN DEJADO”, se aprecia en el primer mensaje.

“A mí me cancelan galas sin razón, a mí todo se me prohíbe. Cris sale por petición del público y regresa como príncipe en un caballo, a mí me hacen quedar como desleal cuando saben que si alguien ha querido tener un gesto con mi equipo soy yo. Con todos, entonces te pido platiquemos con contenido para que la cosa sea pareja, esto es algo que personalmente es importante para mí y lo sabes fue del show. De verdad no se me hace justo y he RESPETADO TODO. Esto se siente como una ofensa a mi inteligencia. Ojalá pueda yo hacerles llegar algo por lo menos. Gracias”, añadió en otra de las historias de Instagram.

Thalí García compartió un comunicado donde explicó otras inconformidades que siente en la competencia. Crédito: Jennifer García

“Cuando pasó la pelea con Adame… rogué para que me dejaran mandar algo, una nota por lo menos. Yo no tengo autorización de nada. Ni me avisan de nada, solo si voy a tener gala o no…. No dejaré que me sigan pisoteando, sobre advertencia no hay engaño. Mejor llevemos la fiesta en paz”, explicó en la plataforma antes mencionada.

Internautas reaccionan a los mensajes de Thalí García

“Esa mujer es demasiado, ya cansa”, “Esa mujer qué intensa en todo. De verdad, que se aguante para qué se sale”, “Por lo visto no comprende que ella abandonó”, “Todo el que salga por voluntad propia que no les permita ya más nada no es querían salirse entonces”, “Problemática como siempre”, “Ella abandonó significa que no le interesaba estar ahí y los contratos son para cumplirse y eso no fue lo que esa joven no hizo”, “Hasta afuera hace drama La Thalí”, “Por algo la cancelaron”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

