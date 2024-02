La Casa de los Famosos 4: Thalí García y Sophie Durand se enfrentan en La Mesa Caliente

Thalí García siempre veló por Sophie Durand dentro de La Casa de los Famosos 4, aunque sus atenciones parece que nunca fueron del todo bien recibidas por la joven que formó parte del cuarto fuego y la alianza de “fuagua”.

La eliminación de Durand durante la quinta semana del programa la ha llevado a conversar con varios medios de comunicación, entre estos “La Mesa Caliente”. Ese día una de las panelistas invitadas fue Thalí, quien aprovechó la oportunidad para sincerarse y hacerle ver que las burlas que recibió por parte de la joven le dolieron, sobre todo porque su cariño hacía ella siempre fue sincero. Algo que Sophie nunca entendió, mientras formó parte del show.

Ahora que está fuera de la competencia ella misma admite que a su salida ha podido entender muchas cosas, pero sobre todo ver que en varias ocasiones fue víctima de manipulación.

Expuesto lo anterior, también es cierto que Thalí ha llegado a cansar a muchos fans del show. No todos están tolerando la postura de “víctima” que según algunos ésta ha aceptado tomar. Hay quienes le piden que suelte ya esta forma de venderse a sí misma, porque al final del día ella decidió irse por su propio pie.

Por otra parte, también es cierto que García está velando por la gente de su cuarto que fue leal no sólo a ella sino a la causa, por esta razón apoya por sobre todas las cosas a La Divaza, Lupillo Rivera y Clovis Nienow. El tema de Maripily y Rodrigo Romeh es muy aparte, Thalí a ellos y al mismo Gregorio Pernía ha llegado a no verlos como miembros leales. Eso sí, independientemente de todo ella sigue siendo del cuarto tierra, pero no le gusta ver a alguien como Cristina Porta muy apegada a los suyos.

