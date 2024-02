Mariana González manda a Thalí García al psicólogo: La Casa de los Famosos 4

Mariana González es la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 4, y ahora que forma parte de las galas del reality, que conducen Nacho Lozano y Jimena Gállego, la mexicana llegó para hacerse sentir. En su primera sala, en compañía de su esposo, Vicente Fernández Jr., ésta se enfrentó a Thalí García. A quien incluso le dijo que tenía un problema de múltiples personalidades y que por esta razón necesitaba ir al psicólogo.

Este comentario ha generado una ola de criticas en su contra, porque muchos afirman que ésta era la Mariana González que tenía que haberse manifestado dentro del reality. Le dicen que esta actitud en las galas sólo la hacen ver como una “ardida”, porque no logró mantenerse por más tiempo en el juego; pero, también hay otros que la ovacionan, asegurando que por fin alguien puso a García en su lugar.

Aquí el video:

¿Cometió Mariana algún error dentro del juego?

Mariana González como el resto de habitantes de cuarto fuego y agua se han dedicado a jugar para dentro, para la casa, para la convivencia y no para el público. Mientras que los habitantes de tierra están jugando para su cuarto y sobre todo para los fans que sintonizan el 24/7 con religiosidad.

Mariana, eso sí, puede estar tranquila consigo misma, porque nunca le falló a nadie en este juego. No traicionó. No mintió. No acusó sin sentido. No levantó falsos testimonios y tampoco cayó en provocaciones vanas en contra de otras/os habitantes de la casa, aún en los peores momentos de Thalí García, Fernando Lozada, Maripily Rivera y Alfredo Adame.

