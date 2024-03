Eduardo Santamarina responde a los rumores de una presunta crisis matrimonial con Mayrín Villanueva

Las redes sociales no siempre se prestan para algo positivo, pues en esta ocasión fueron usadas y no con el mejor propósito debido a que comenzaron a decir que entre Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina estarían atravesando una presunta “crisis” en su matrimonio de 15 años.

Por ello, Mayrín recientemente ofreció una entrevista para mencionar si eso era cierto o no. Sin embargo, parece que no fue suficiente porque Eduardo también declaró frente a la prensa: “El día 28 los cumplimos (15 años de casados) y ya nos estaban divorciando… Pero ya nos la sabemos, que así es esto, dicen tantas cosas. De repente te matan, dicen: ‘Ya se nos adelantó’, toco madera. Aquí los dos estamos vivitos y coleando y tampoco estamos divorciados”.

La actriz Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebraron en familia sus 15 años de matrimonio. Crédito: Mezcalent

El actor no puso en duda aclarar lo bien que se siente al compartir su vida al lado de Villanueva, así como también ofreció detalles de la celebración que hicieron por el tiempo que llevan juntos: “Festejamos 15 años maravillosos con una gran familia, tengo a bien decirles que tengo una mujer maravillosa, enorme, bella, pero más que por fuera por dentro”.

Ambos forman parte del mundo del entretenimiento desde hace muchísimo tiempo y eso hace que de manera constante opinen de sus vidas, y es que en algunas ocasiones los han acusado de supuestamente ser infieles. Por ello, Eduardo dijo de la manera en que se fijan en los rumores: “Con mucho humor (lo tomamos) porque ya a los dos se nos resbalan las cosas, los dos estamos vacunados, ya llevamos muchos años en esto, ya nos la sabemos, no pasa nada, esos comentarios van a seguir”.

Mayrín Villanueva se casó estando embarazada de Eduardo Santamarina. Crédito: Mezcalent

Además, mencionó que de ser ciertas las especulaciones ya se habrían dado cuenta por ser algo que no se oculta de una manera tan sencilla: “Esas cosas no se pueden tapar con un dedo, cuando hay un divorcio, te separas y tan, tan, ¿cuánto puedes alargar un suceso así?, no mucho, hoy en día como está todo tendrías que estar en tu casa, en una burbuja, para que no se filtre ningún tipo de información, para donde te asomes, se va a saber, no hagan caso”.

Sigue leyendo:

· Mayrín Villanueva habla de la presunta ruptura amorosa con Eduardo Santamarina tras 15 años casados

· Mayrín Villanueva y el extraño regalo de aniversario que le pidió a su esposo Eduardo Santamarina

· Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina sufren asalto a su llegada a la Ciudad de México