Qué piensan los neoyorquinos del nuevo duelo Biden-Trump

Faltan todavía casi ocho meses para que los estadounidenses elijan al presidente que manejará los destinos del país entre el 2025 y el 2028, y tras el llamado súper martes, Donald Trump reconfirmó ser el favorito para recibir la nominación de los republicanos para medirse contra Joe Biden, quien buscará ser reelegido con el apoyo del partido Demócrata.

Algo tibios aún sobre el panorama electoral por venir, neoyorquinos de origen latino Melissa Viloria, comienzan ya a manifestarse sobre el futuro electoral y el próximo cuatrenio, dejando ver un poco de desanimo. Aunque buena parte del electorado de la Gran Manzana asegura inclinarse por apoyar al actual Presidente por encima de su rival, en palabras de la peruana, hay decepción porque los comicios serán entre dos candidatos en los que “cada quien tiene sus peros” y ninguno convence.

“Estas elecciones ya parecen como las elecciones de nuestros países en las que uno vota por el menos peor. Aunque me preocupa que Trump vuelva al poder, porque ha demostrado que no respeta la ley y alienta el odio contra los inmigrantes, Biden ha sido el culpable de la crisis migratoria que Nueva York vive ahora con todo gratis para los recién llegados y ningún apoyo para gente trabajadora como yo, que seguimos batallando para pagar rentas, servicios y comida”, asegura la votante demócrata. “Lo mejor que pudiera pasar es que aparezcan candidatos diferentes de aquí a noviembre, por el bien del país y de los inmigrantes que trabajamos duro. Ni Trump ni Biden convencen. Deberían retirarse“.

Enzo Hernández, originario de México, tiene una postura similar, pero se muestra más pesimista sobre el futuro que tendrán las comunidades vulnerables y las familias trabajadoras gane quien gane.

“Yo la verdad no espero nada del próximo gobierno porque suba quien suba, en cuestión de inmigración, no van a hacer nada por nadie. La cosa es muy simple, si no hacen nada por sus propios ciudadanos nacidos aquí, no van a hacer nada por nosotros, llámense demócratas o republicanos”, asegura el trabajador hispano, quien considera que Biden no es un “salvador” y Trump tampoco es “el demonio”.

“Ninguno de ellos es amigo de la clase trabajadora ni inmigrante y la verdad creo que Trump es más palabrería y ambos hacen la parafernalia típica que se hace en unas elecciones para llevar aguita al molino. Tanto Trump como Biden van a hacer discursos electoreros, porque nosotros no pintamos para nada”.

Enzo Hernández asegura que ninguno de los eventuales candidatos hará nada por los inmigrantes.

Desde organizaciones comunitarias y grupos defensores de inmigrantes, parece haber más claridad sobre el apoyo que darán, y aunque siguen existiendo reclamos al actual Presidente y al Partido Demócrata por falta de medidas que beneficien a las comunidades, como la aprobación de una reforma migratoria que legalice a millones de indocumentados y mejores condiciones laborales y de vida tanto en Nueva York como en el resto de la Unión Americana, Trump es visto como un peligro al que hay que detener.

Así lo dejó ver Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road Action, quien aseguró que parte del plan de esa organización para frenar la avanzada del favorito para ser el candidato oficial del partido Republicano, será movilizarse con trabajo fuerte de voluntarios y líderes en estados clave para mover la balanza.

“Este año, Make the Road Action involucrará a los votantes de los cinco estados donde trabajamos (Nueva Jersey, Nueva York, Nevada, Connecticut y Pensilvania). Es crucial que sigamos luchando contra la retórica antiinmigrante y presentemos una narrativa positiva sobre la inmigración y muchos otros temas que son importantes para nuestras comunidades”, dijo Oshiro. “Trabajaremos incansablemente este año en Nueva York y en estados indecisos clave para movilizar a los votantes“.