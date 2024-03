Badou Jack asegura que el Canelo Álvarez quiso disputar el título crucero en las 180 libras

El icónico excampeón mundial de la categoría peso crucero por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Badou Jack, afirmó recientemente que el mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, le manifestó su deseo de pelear por el título de las 200 libras que ostentaba Jack en ese momento; entre los detalles afirmó que el tapatío solicitó que se realizara con un peso pactado y con cláusula de rehidratación.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por el pugilista de peso crucero durante una entrevista para Fight Hype, se realizaron unas negociaciones en junio de 2023 con el equipo del Canelo debido a que el mexicano se encontraba en la búsqueda de conquistar el título de campeón de su quinta división de peso distinto; en dicho momento Jack era el campeón mundial y destacó que aceptó pelear en las 190 libras, aunque el colorado solicitó que se realizara en las 180 aunque no se concretó nada por esta petición.

“Nosotros íbamos a pelear por mi título crucero de 200 libras. Pero ellos querían que peleáramos en 180, y al día siguiente yo no podía pesar más de 5 o 10 libras adicionales. Y yo ya andaba como en 220 libras, y tenía que cortar todo ese peso, así que no iba a poder hacer. Y yo no estoy desesperado por ese dinero, yo puedo pelear otra pelea grande, en Arabia Saudita o algo así. Yo no lo hago por dinero”, expresó en sus declaraciones.

“Yo no puedo cortar todo ese peso, especialmente porque yo era el campeón. Yo sé que él es el lado A, y es el que genera el dinero, pero yo no podía llegar a ese peso, y básicamente, yo no quería hacerlo. Pero él sigue siendo una leyenda, y como aficionado del boxeo quiero ver la pelea con Benavídez”, agregó Jack en la entrevista.

A pesar de no haber podido concretar ninguna fecha para el combate por el deseo de ambos equipos, el ex campeón de peso crucero aseguró que el Canelo Álvarez es uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad; asimismo sostuvo que le gustaría poder ver al tapatío enfrentarse en el cuadrilátero a David Benavidez y Terence Crawford al considerar que son los únicos que tienen el mismo nivel de competencia en la actualidad.

“Canelo tiene la experiencia y es un gran peleador, eso no se puede pasar por alto, pero hay una razón por la que creo que le ha rehuido un poco (a Benavidez), quizás no rehuir, pero lo ha evitado. Me gusta Benavidez, es una bestia, pero al mismo tiempo, quizás Canelo le gane fácilmente. Uno nunca sabe, pero yo daría a Benavidez como favorito en esa pelea, por su tamaño, por su volumen. Probablemente esa pelea se iría a la decisión, pero le daría una pelea dura a Canelo, pero una nunca sabe, puede ser todo lo contrario”, enfatizó.

“Por mucho (Crawford) es el mejor boxeador del mundo. Sé que es mucha diferencia de peso, pero si fueran del mismo peso, yo diría que es un trabajo fácil para Crawford, igual que lo que Floyd le hizo a Canelo, pero hoy Canelo es mucho más grande y fuerte, puede ser una buena pelea, aunque no estoy seguro si 168 libras sea algo bueno para él (Crawford), pero es una leyenda y me encantaría verlos a los dos pelear, porque Canelo es una leyenda también”, concluyó Badou Jack.

