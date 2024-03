Hiba Abouk cuenta todos los detalles sobre su separación de Achraf Hakimi tras ser acusado de violación: “Lo pasé fatal”

La reconocida actriz española Hiba Abouk decidió hablar sobre la separación que protagonizó hace unos meses de su pareja, el futbolista marroquí del París Saint Germain (PSG) Achraf Hakimi, quien había sido denunciado por presunta agresión sexual y violación que causó un duro golpe a la relación que mantenían y especialmente para toda la familia al ser enfrentado por la justicia francesa.

Durante una entrevista ofrecida en el podcast ‘A solas con…’, conducido por Vicky Martín Berrocal, Abouk decidió contar todos los detalles sobre el proceso del divorcio con Hakimi y además otros detalles que afectaron su vida luego de conocer la demanda por violación que terminaron causando un fuerte choque en su vida personal.

“Soy discreta con mi vida. Es la elección que he hecho para poder ser libre y que mi vida no esté en boca de los demás. Mi vida es solo mía. He pasado el peor año de mi vida, pero está cerrado. Mi prioridad en la vida siempre son mis hijos. Tomo las decisiones por y para ellos únicamente”, destacó la actriz que afirmó que nunca se ha considerado una mujer que le guste hablar sobre su vida personal ante los medios de comunicación para evitar ser el centro de atención de los mismos.

Hiba Abouk detalló que no fue nada fácil para ella darle punto final al matrimonio que mantenía con el jugador del París Saint Germain al asegurar que realmente lo amanba; a pesar de esto consideró que los hechos por lo que se le acusaban representaban una verdadera violación a los votos realizados por ellos al momento de unirse como pareja.

“¿Cómo se sale de una historia así? Hay que pensárselo con muchísimo tiempo, debatiendo mucho contigo misma y con él, por supuesto, porque es el implicado. La deslealtad mata al amor. Perdonaría una infidelidad y lo he hecho más de una vez. Errores cometemos muchos, pero es complicado perdonar porque hay que hacer un gran trabajo contigo mismo”, destacó.

“Lo he pasado muy mal porque no queríamos que fuera mediático y lo fue. Ha habido momentos durísimos, me quedé consumida, me consumí físicamente. Fue una decisión muy dura para mí porque yo lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió. Dejé a mi marido, retomo mi profesión, cojo a mis niños, vuelvo a Madrid y vuelvo a la vida”, agregó al destacar que se ha visto muy afectada emocionalmente en los últimos meses desde su separación.

Para finalizar, la reconocida actriz española aseguró que siempre ha tenido mala suerte en el amor por la escogencia de sus parejas y esto también le ha causado un duro golpe anínimo.

“Con los hombres no he tenido nada de suerte. No he sabido atinar. He tenido muchas desilusiones, pero el amor se acaba. Todavía creo que pueda llegar alguien y ser el amor de mi vida. Me han devuelto la vida. La mayor lección es ese infinito amor que tienes por ellos. No conocí el amor verdadero hasta que nacieron y te das cuenta de que puedes dar la vida por ellos”, concluyó.

A pesar de estas acusaciones de presunta violación por parte del jugador de 25 años, su carrera dentro de la Ligue 1 de Francia no se ha visto afectada y en la última temporada ha disputado un total de 18 partidos en la liga en los que ha marcado tres goles y cuatro asistencias, mientras que en Champions League también acumula ocho duelos y un gol.

