Increíble: Mencionar a Messi salvó a mujer argentina de 90 años de ser secuestrada por Hamás

El impacto que ha generado Leo Messi en el mundo ha superado niveles jamás pensados, incluso en situaciones que puede parecer de vida o muerte, como es el caso de una mujer argentina de 90 años que se salvó de ser secuestrada por miembros de Hamás en Israel, tras mencionar el nombre del futbolista.

Ester Cunio es el nombre de la protagonista de este aterrador episodio, que logró evitar pasar el que hubiera sido uno de los peores momentos de su vida, luego de que unos miembros de la mencionada organización terrorista ingresaran a su casa a la fuerza e intentaran llevársela. ¿Cómo se salvó?, por ser “de donde es Messi”.

🇦🇷🇮🇱⚔️🇵🇸 | Una anciana argentina, de 90 años, evitó ser secuestrada por miembros de Hamás en Israel tras mencionar al astro del fútbol Lionel Messi, lo que llevó a uno de los atacantes a tomarse una foto con ella y posteriormente retirarse.



La señora tiene dos nietos aun… pic.twitter.com/3LsfGFXtCj — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) March 7, 2024

“Me golpearon la puerta y entraron dos, que me preguntaron dónde estaba mi familia. Les repondí que ‘vivía sola’ y entonces me dijeron: ‘vos venís con nosotros, esto va a estar todo prendido fuego’“, inició relatando la señora en un fragmento de un documental que se hizo viral en redes sociales.

“Les dije que no me hablaran porque su idioma no lo sé y el hebreo lo hablo mal. Hablo en argentino, en castellano… Uno de ellos me dice: ‘¿Qué es Argentina?’ Y entonces le pregunto: ‘¿Vos mirás fútbol?’. Y me responde: ‘Sí, me gusta‘”, continuó.

“‘Yo soy de donde es Messi’, le dije. Y me contestó: ‘¿Messi? A mí me gusta Messi’. Ahí me agarró del brazo, me dio el revólver (un rifle AK-47), me puso la mano así -con los dedos en V- y nos sacaron una foto”, explicó la señora sobre lo ocurrido.

Por último, la mujer no quiso perder la oportunidad ante las cámaras y envió un mensaje al actual ‘10’ del Inter Miami, en el que le pidió que interceda para rescatar a sus dos nietos que se encuentran en medio del conflicto armado entre Israel y la célula terrorista Hamás.

“Ahora espero que, si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, le pediría por mis dos nietos, que están ahí. Le pediría por favor que trate de sacarlos porque son chicos que valen oro. Uno se llama David y otro Ariel Cunio”, pidió.

Lea también:

– Designación histórica para Katia Itzel García: Será jueza principal del choque entre Pachuca-Querétaro

– Hiba Abouk cuenta todos los detalles sobre su separación de Achraf Hakimi tras ser acusado de violación: “Lo pasé fatal”

– Fiscalía argentina solicita investigar la casa en la que murió Maradona: Aún no hay fecha para el juicio