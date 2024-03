José Ángel Bichir vuelve a arremeter contra Belinda; revela que es manipulada por su mamá

Luego de criticar hace tan solo unos días el nuevo tema de Belinda, llamado “Cactus”, José Ángel Bichir ha vuelto a arremeter contra la cantante con una nueva revelación: el presunto control que tiene su ex suegra sobre la también actriz.

Durante su paso por la alfombra roja de la premiere de la cinta “Noche de Bodas”, el sobrino del nominado al Oscar, Demian Bichir, fue cuestionado respecto a sus recientes declaraciones sobre Belinda en donde señaló que había sido pareja de la intérprete de “Boba Niña Nice” hace unos años.

Sin embargo, y a pesar de la negativa de la nacida en España sobre su romance con Bichir, este reveló que la cantante le habría hecho firmar un contrato de confidencialidad con la finalidad de que no se hiciera pública su relación.

José Ángel Bichir reveló hace un año que tuvo una relación con Belinda. Crédito: Mezcalent

En esta ocasión, José Ángel no dudó en volver a revelar parte del “romance” que vivió con la artista al revelar que Belinda es manipulada por su madre.

¿Qué más dijo José Ángel Bichir sobre Belinda?

En la misma plática con diversos medios mexicanos, Bichir señaló, entre palabras, que la madre de Belinda ejerce control sobre la artista. Sin embargo, y a pesar de “sentirse” como una especie de ataque, el actor deseó a la cantante que pueda “independizarse” de su mamá.

Hay un manejo ahí, y lamentablemente te diré algo más y es algo que me entristece mucho, espero que algún día se soluciones y que ella algún día encuentre su independencia real”. José Ángel Bichir – Actor

Cabe mencionar que años atrás, cuando la mexicana aún se encontraba en una relación con Christian Nodal, el intérprete de “Pólvora de Ayer” había revelado que Belinda estaba siendo “manipulada” por su progenitora.

Durante la misma entrevista, Bichir no dudó en mencionar que no tiene la intención de “colgarse” de la fama de Belinda con sus recientes declaraciones. Incluso, aprovechó el momento para enviarle un consejo a su presunta ex pareja.

Deja de pensar en lo que van a pensar los demás de mí, vive tu vida, se feliz, es muy corta tu vida, yo se lo deseo”. José Ángel Bichir – Actor

Belinda lanzó en enero pasado su canción “Cactus”. Crédito: Cuenta Oficial de X de Belinda | Cortesía

¿Qué pasa con Belinda?

Previo a las declaraciones de José Ángel Bichir, Belinda se ha visto envuelta en una diversidad de incógnitas sobre su estado de salud. Y es que luego de compartir una diversidad de publicaciones en donde se les veía trabajando con artistas como Natanael Cano, el compositor Tito Double P así como con la banda Marca Registrada, la artista canceló de manera inesperada su presentación en el Festival Bésame Mucho, el pasado fin de semana, en la ciudad de Texas, por temas de salud.

Sin embargo, vale la pena remarcar que un día antes de la cancelación de su presentación en Estados Unidos, la cantante fue captada inaugurando un mural en su honor en la Ciudad de México.

Continúa leyendo

¿Qué pasa con Belinda? La cantante canceló su participación el Festival Bésame Mucho en Texas

Belinda lanza primer adelanto de su nueva colaboración; ahora con la banda Marca Registrada

Lupillo Rivera se pone incómodo cuando Clovis Nienow le menciona a Belinda en ‘La Casa de los Famosos 4’